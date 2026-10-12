Sci-Fi-Meilenstein geht als Miniserie bei Amazon weiter: Erster Trailer zu Blade Runner 2099 wirft spannende Fragen auf

Der erste Trailer zu Blade Runner 2099 enthüllt eine düstere Zukunft mit neuer Weltordnung und einer sterbenden Replikantin, die ein mysteriöses Verschwinden aufklären muss.

Die dystopische Sci-Fi-Welt, die Ridley Scott 1982 mit Blade Runner erschaffen hat, wird bei Amazon mit der Serie Blade Runner 2099 weiter ausgebaut. Auf der New York Comic Con gewährten die Verantwortlichen erste Einblicke, wie The Hollywood Reporter berichtet, und präsentierten den ersten Trailer zur kommenden Miniserie.

Seht hier den ersten Trailer zu Blade Runner 2099:

Blade Runner 2099 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Blade Runner 2099 erzählt von neuer Weltordnung und einem mysteriösem Kriminalfall

Im Trailer sehen wir ebenfalls die düstere und trostlose Atmosphäre, die den Sci-Fi-Klassiker damals so groß gemacht hat. Die Serie setzt 50 Jahre nach der Fortsetzung Blade Runner 2049 an. Darin muss die sterbende Replikantin Olwen (Michelle Yeoh) innerhalb weniger Tage ihren abtrünnigen Kollegen Merrick finden, bevor ihre Lebensuhr stillsteht.

An ihrer Seite ermittelt gezwungenermaßen Cora, gespielt von Hunter Schafer (Euphoria), die sich auf einer gefährlichen Undercover-Mission befindet. Sie war als Mensch ihr Leben lang auf der Flucht vor den Blade Runnern und gibt sich nun selbst als einer aus.

In Blade Runner 2099 geht es um mehr als nur einen spannenden Kriminalfall, denn Showrunnerin Silka Luisa erzählt darin auch eine völlig neue Weltordnung. Nach einem Replikantenaufstand vor einigen Jahren sind die Menschen nur noch Personen zweiter Klasse und beide Spezies stehen vor existenziellen Fragen.

Während Menschen um ihre Identität kämpfen, müssen Replikanten herausfinden, was es bedeutet, in einer von ihnen dominierten Welt tatsächlich frei zu sein. Dabei streben sie noch immer nach Höherem, denn sie können weder schwanger werden noch altern. Was in ihrer neuen Weltordnung fehlt, ist die Menschlichkeit.

Das fragile Machtgefüge der Stadt könnte zum Einsturz gebracht werden und der Schlüssel dazu scheint Merrick zu sein, wie Luise bei der Comic Con abschließend erzählt:

Das Rätsel dreht sich um die Frage, warum Merrick, der für all diese Macht gekämpft und Opfer gebracht hat, ihr nun den Rücken kehrt und sich von ihr abwendet. Und die Frage ist: Wofür?

Auch interessant:

Wann startet Blade Runner 2099 bei Amazon Prime?

Der intensive Trailer so wie der spannende Inhalt machen bereits Lust auf mehr, doch ein wenig müssen sich Fans noch gedulden. Blade Runner 2099 startet am 25. November 2026 bei Amazon Prime.