Die Welt des besten Sci-Fi-Films aller Zeiten kehrt zurück: Neuer Trailer zum Dystopie-Spektakel des Jahres

Blade Runner gilt vielen als bester Sci-Fi-Film aller Zeiten. Die Sci-Fi-Serie Blade Runner 2099 wird in Kürze neue Abenteuer in der Welt des Meisterwerks erzählen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Mit dieser Frage, dem Titel einer Geschichte von Philip K. Dick, begann vor Jahrzehnten der Blade Runner-Mythos. Der Film von 1982 ist für viele der beste des Sci-Fi-Genres. Jetzt muss sich die neueste Weitererzählung an ihm messen lassen – doch der neue Trailer zur Serie Blade Runner 2099 lässt Großes hoffen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Blade Runner 2099:

Blade Runner 2099 - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Blade Runner 2099 stellt die Sci-Fi-Welt der Vorgänger auf den Kopf

In Blade Runner 2099, das dem Namen nach 50 Jahre nach Dennis Villeneuves Blade Runner 2049 spielt, haben sich die Verhältnisse umgekehrt: Die Replikanten regieren, Menschen haben das Nachsehen. Und doch gelingt es der Geflüchteten Cora (Hunter Schafer), sich vor den Augen der Maschinen als eine von ihnen auszugeben.

Um ihre Deckung beizubehalten, begibt sie sich in Ausbildung bei der Replikantin und erfahrenen Blade Runnerin Olwen (Michelle Yeoh). Sie beide verfolgen eine Zielperson, die ein finsteres Geheimnis mit sich herumträgt. Seine Enthüllung könnte die dystopische Blade Runner zum endgültigen Kollaps führen.

Zum Cast gehört neben Yeoh und Schafer unter anderem Tom Burke (Furiosa). Als Showrunnerin fungiert Silka Luisa, die sich unter anderem als Produzentin von Halo einen Namen gemacht hat. Franchise-Vater Ridley Scott (Alien) übernimmt die Rolle des Executive Producer.

Wann erscheint Blade Runner 2099 auf Amazon Prime Video?

Blade Runner 2099 erscheint am 25. November 2026. Alle acht Folgen werden auf einmal veröffentlicht.

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.