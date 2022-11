Blink-Kameras nur heute zum halben Preis: Die besten Black Friday-Deals für kabellose Überwachungskameras

Amazon bietet beim Black Friday diverse kabellose Überwachungskameras mit satten Rabatten auf die UVP an. Wir haben die besten Deals für euch zusammengestellt.

Beim Black Friday erwartet euch die größte Rabattschlacht des Jahres – und bei Amazon bekommt ihr aktuell nicht nur Fernseher und Soundbars günstiger, sondern auch diverse andere Elektronikprodukte. Kabellose Überwachungskameras von Blink gibt es beispielsweise gerade mit Rabatten von bis zu 58 Prozent.



Wir haben euch die besten Deals für kabellose und bewegliche Plugin-Kameras herausgesucht. Außerdem zeigen wir euch, bei welchen Doorbell-Deals ihr am meisten sparen könnt.

Black Friday bei Amazon: Blink-Kameras um fast 60 Prozent reduziert

Kabellose Überwachungskameras von Blink sorgen für ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Die Videoüberwachung funktioniert per Übertragung auf euer Smartphone, sodass ihr quasi von überall her auf ein Türklingeln reagieren könnt. Videoaufnahmen ladet ihr ganz einfach aus der Cloud herunter.



Bei Amazon bekommt ihr zum Black Friday diverse Blink-Kameras mit satten Rabatten. Das größte Einsparpotenzial bei kabellosen Blink-Modellen bieten euch folgende Deals:

Interessiert ihr euch eher für bewegliche Plugin-Kameras, solltet ihr euch diese Angebote näher anschauen:



Ihr interessiert euch für vor allem für Blink-Doorbells? Dann sind diese Deals vielleicht etwas für euch:

Übrigens: Die Cyber Week bei anderen Anbietern läuft seit dem 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022. Der Black Friday bei Amazon endet hingegen heute um Mitternacht. Die hier gelisteten Angebote gelten ab sofort. Was ihr bei den Rabattaktionen beachten solltet, erklären wir euch in unseren Tipps und Tricks zum Black Friday.



