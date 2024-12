Blue Bloods endet, aber Tom Selleck hat neuen Hit im Auge: Er will mit Yellowstone-Boss Taylor Sheridan arbeiten

Tom Selleck muss sich schon bald von Blue Bloods verabschieden. Danach würde er gern von Krimi zu Western umsteigen ‒ in einer Serie von Yellowstone-Macher Taylor Sheridan.

Am 13. Dezember 2024 ist es soweit und die letzte Folge Blue Bloods - Crime Scene New York wird auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt. Nicht nur für die Fans, sondern auch für die Stars um Tom Selleck und Donnie Wahlberg geht damit eine Ära zu Ende, die 14 Jahre und 14 Staffeln umfasste.

Wenn es nach Selleck ginge, würde er nach dem Serien-Finale den Polizei-Hut gegen einen Cowboy-Hut eintauschen ‒ denn er hat die Serien eines der aktuell erfolgreichsten Schöpfer der Branche im Visier: Taylor Sheridan.

Tom Selleck will Western von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan machen

Wie Selleck kürzlich im Interview mit Parade erklärte, freue sich der Schauspieler nach seiner Blue Bloods-Zeit auf neue Angebote. Dabei hätte er laut Parade nichts dagegen, wenn sich Yellowstone-Macher Taylor Sheridan bei ihm meldet:

Ein guter Western steht immer auf meiner Liste. Ich vermisse das. Ich möchte wieder auf einem Pferd sitzen.

Selleck war bereits mehrfach als Western-Held zu sehen und spielte unter anderem in den Genre-Vertretern Quigley, der Australier und Die Schattenreiter. In letzterem stand er gemeinsam mit Schauspieler Sam Elliott vor der Kamera, der zuletzt in dem Yellowstone-Prequel 1883 mit Taylor Sheridan arbeitete. Auch mit Elliot könne sich Selleck vorstellen, noch einmal vor der Kamera zu stehen:

Sam war toll in [1883]. Sam ist immer großartig. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich mag ihn sehr. Ich würde gerne mit ihm arbeiten.

Ob wir Tom Selleck und Sam Elliot womöglich bald gemeinsam in einer Taylor Sheridan-Serie sehen werden, bleibt weiterhin abzuwarten. Zunächst dürfen sich Fans des Magnum-Stars auf das große Blue Bloods-Finale mit dem Schauspieler freuen.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 nach Deutschland?

Die letzte Blue Bloods-Folge wird am 13. Dezember 2024 in den USA auf CBS ausgestrahlt. In Deutschland startet die 14. Staffel des Krimi-Hits mit Tom Selleck am 2. Januar 2025 auf Sky One. Die finale Staffel umfasst 18 Episoden.

