Blue Bloods-Bilder vom letzten Drehtag brechen einem das Herz: Donnie Wahlberg ist am Boden

Auf einmal ist das Ende von Blue Bloods real. Herrschte lange Zeit die Hoffnung, dass die Polizei-Serie doch noch weitergeht, gibt es jetzt die ersten Bilder und Videos vom Dreh des Finales.

Über eine Dekade lang hat uns Blue Bloods – Crime Scene New York im Fernsehen begleitet. Inzwischen ist jedoch klar: Das letzte Kapitel der Reagan-Familie steht vor der Tür. Der US-amerikanische Sender CBS, bei dem die Polizei-Serie beheimatet ist, hat einer weiteren Verlängerung kein grünes Licht gegeben.



Die 14. Staffel von Blue Bloods wird die letzte sein. Noch vor Ende des Jahres soll das Finale auf CBS ausgestrahlt werden. Cast und Crew mussten sich jetzt schon von der beliebten Serie verabschieden, denn die letzte Klappe ist bereits gefallen, wie diverse Einblicke hinter die Kulissen von Donnie Wahlberg und Co. zeigen.

Blue Bloods-Stars verabschieden sich von der Serie

Wahlberg ist seit der ersten Staffel Teil von Blue Bloods und gehört als Danny Reagan zum Hauptcast. Auf Instagram meldet er sich mit einem kurzen Video von seinem letzten Drehtag und schreibt dazu:

Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Worte finde, um zu beschreiben, wie ich mich heute oder in den letzten 14 Jahren auf dieser besonderen Blue Bloods-Reise fühle, aber ich weiß, wie unglaublich dankbar ich für jeden Moment davon bin. An die Darsteller:innen, die Crew, die Gastdarsteller:innen, alle Statist:innen, Autor:innen, Produzent:innen und jedes Mitglied jeder einzelnen Abteilung – vielen Dank.

Weiter schreibt Wahlberg:

Den Menschen in New York, in allen Stadtteilen und Bezirken, danke, dass ihr immer eure Liebe zeigt. Dem NYPD danke ich für seine Unterstützung und seine Aufopferung, ich hoffe, wir haben es stolz gemacht. Und schließlich an meine Fans und die Fans dieser Serie. Wir überstehen keine 14 Tage (geschweige denn 14 Jahre) ohne euch! Eure Liebe und Unterstützung für diese Sendung ist einer der größten Segen meines Lebens. Thank you.

Auch Vanessa Ray, die seit der 4. Staffel als Eddie Janko-Reagan in Blue Bloods ermittelt, hält die letzten Tage am Set in einem Instagram-Post fest und teilt eine Mischung aus Videos und Fotos, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Wann startet das Finale von Blue Bloods?

Die erste Hälfte der 14. Staffel von Blue Bloods wurde in den USA bereits von Februar bis Mai ausgestrahlt. Die zweite Hälfte mit den verbleibenden acht Episoden trifft im Oktober ein und zieht sich voraussichtlich bis Dezember. Die Verantwortlichen bei CBS haben aber bereits durchblicken lassen, dass sie durchaus daran interessiert sind, Blue Bloods mit einer neuen Serie zu einem Universum auszubauen.