"Blutig, aber ungebrochen": Henry Cavill zeigt sich nach Highlander-Verletzung kämpferisch

Der Dreh zum Highlander-Remake musste aufgrund Henry Cavills Verletzung verschoben werden. Der Star lässt sich davon aber nicht unterkriegen, wie er in einem Instagram-Post demonstrierte.

Vor nicht ganz zwei Wochen erhielten die Pläne zum Highlander-Remake einen kleinen Dämpfer: Hauptdarsteller Henry Cavill verletzte sich, woraufhin die eigentlich für diesen Monat vorgesehenen Dreharbeiten verschoben werden mussten. Doch der Ex-Witcher und -Superman versteht es hervorragend, seinen Fans Hoffnung zu spenden.

Bei Instagram meldete sich der Hollywood-Star nämlich mit einem pathetisch-triumphalen Post zu Wort und gewährte zugleich einen Blick auf seine Verletzung.

Henry Cavill auch verletzt im Highlander-Modus: "Bin der Herr meines Schicksals"

Neben einem Selfie sowie dem Bild seines einbandagierten Fußgelenks schrieb Cavill die vier Strophen des Kurzgedichts Invictus des englischen Schriftstellers William Ernest Henley. Dieser verfasste die berühmten Verse 1873 während seiner Rekonvaleszenz nach einer schweren Krankheit.

Der Inhalt des Gedichts zeichnet sich durch seine nach außen transportierte Willenskraft angesichts von Widrigkeiten aus, was u.a. auch schon Nelson Mandela in dessen Gefangenschaft Hoffnung schenkte (und dem Film Invictus seinen Titel gab).

Nun zitiert Cavill das Gedicht, um seinen Fans zu signalisieren, dass er trotz Verletzung voller Tatendrang steckt und die Highlander-Aufgabe nach seiner Heilung mit vollem Einsatz angehen wird. Unter anderem heißt es da kämpferisch: "Mein Haupt ist blutig, aber ungebrochen." und "Ich bin der Herr meines Schicksals."

Worte, die in ihrer heldenhaften Entschlossenheit geradezu maßgeschneidert für die Rolle des unsterblichen Highlanders erscheinen – und wahrscheinlich auch deshalb von Cavill für den Post gewählt wurden.

Wann startet das Highlander-Remake im Kino?

Einen festen Starttermin gab es für die Highlander-Neuauflage auch vor Cavills Verletzung noch nicht. Da die Dreharbeiten auf Anfang nächsten Jahres verschoben wurden, ist mit dem Kinostart des Films wohl nicht vor 2027 zu rechnen.

Neben Cavill werden u. a. Dave Bautista (Dune), Russell Crowe (Gladiator) und Marisa Abela (Back to Black) für das Fantasy-Remake vor der Kamera stehen. Die Regie übernimmt Chad Stahelski (John Wick).