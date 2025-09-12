Fantasy-Epos mit Henry Cavill erleidet Rückschlag: Drehstart von Highlander-Reboot wegen Verletzung des Stars verschoben

Fantasy-Schwergewicht Henry Cavill steht demnächst als Highlander vor der Kamera. Eine Pause muss er jetzt für eine Verletzung, die er sich in der Vorbereitung zuzog, einlegen.

Das Highlander-Remake von Action-Spezialist Chad Stahelski (John Wick) befindet sich aktuell in der Pre-Production. Es kann aber nur einen als Hauptdarsteller geben – Henry Cavill – und wenn der ausfällt, hat man ein Problem. Genau das ist jetzt leider passiert, denn der aus Superman und The Witcher bekannte Darsteller hat sich beim Training für das anstehende Fantasy-Spektakel verletzt.

Dreharbeiten zum Highlander-Remake wegen Unfall von Henry Cavill verschoben

Wie Deadline berichtet, verschiebt sich der Highlander-Drehbeginn durch Cavills Verletzung voraussichtlich auf Anfang nächsten Jahres. Inklusive Post-Produktion ist also nicht vor Ende 2026, eher 2027, mit dem neuen Streifen über Unsterbliche im ewigen Schwertkampf zu rechnen. Wie genau der wohlgeformte UK-Schauspieler sich verletzt hat und wie schwerwiegend, wurde nicht kommuniziert. Co-Stars wie Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Russell Crowe (Gladiator) und Marisa Abela (Back to Black) müssen jedenfalls vorerst Däumchen drehen.

Bereits abgedreht hat Cavill immerhin schon die Live-Action-Verfilmung Voltron, den Guy Ritchie-Thriller In the Grey und Enola Holmes 3, die allesamt vor dem neuen Highlander herauskommen müssten.

Highland-Hausaufgaben: Was man sich jetzt schon ansehen kann

Die lange Wartezeit bis zum Filmstart des neuen Highlanders kann man sich unter anderem mit dem Rewatch oder Aufholen der klassischen Filmreihe vertreiben. Darüber hinaus gibt es aber noch viel mehr im Fantasy-Franchise zu entdecken. Das besteht bis dato aus:

Zumindest den Originalfilm von Russell Mulcahy, in dem Christopher Lambert als unsterblicher Schotte Connor MacLeod das Schwert schwingt, sollte man gesehen haben, um später bei Cavills Remake mitreden zu können.