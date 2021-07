Bombastische Fantasy-Action im Kino: Milla Jovovich lehrt selbst Godzilla und Kong das Fürchten

Nach den actiongeladenen Resident Evil-Filmen bringen Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson das Videospiel Monster Hunter ins Kino und machen Godzilla vs. Kong Konkurrenz.

Fünf Jahre sind vergangenen, seitdem Schauspielerin Milla Jovovich und Regisseur Paul W.S. Anderson ein letztes Mal in das Resident Evil-Universum eingetaucht sind. Mit Resident Evil 6: The Final Chapter verabschiedeten sie sich aus dem apokalyptischen Treiben. Dem Feld der Videospielverfilmungen haben sie trotzdem nicht den Rücken gekehrt.

Alle Resident Evil-Filme in einer Blu-ray-Box Zu Amazon Jetzt sichern

Mit Monster Hunter startet diese Woche der neuste Streich der beiden in den Kinos. Erneut dient ein Videospiel aus dem Hause Capcom als Vorlage. Obwohl der Kampf gegen die gigantische Ungeheuer auf den ersten Blick nichts mit dem T-Virus zu tun hat: Monster Hunter schließt nahtlos an das vorherige Schaffen von Jovovich und Anderson an.

Monster Hunter: Action-Bombast in einer fremden Welt

Während wir in den Resident Evil-Filmen in die hypnotisierenden Gänge unterirdischer Anlagen eintauchen, tut sich auch in Monster Hunter das Tor zu einer geheimen Welt auf. Durch einen gewaltigen Sandsturm gelangt Captain Artemis (Milla Jovovich) mit ihrer Einheit an einen faszinierenden wie gefährlichen Ort, der sich New World nennt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Monster Hunter anschauen:

Monster Hunter - Trailer (Deutsch) HD

Gleich bei der Ankunft werden die Soldat:innen mit den sterblichen Überresten einer anderen Einheit konfrontiert, die vor ihnen durch das Portal gesogen wurde. Gigantische Monster treiben in der fremden Welt ihr Unwesen und stürzen sich auf alles, das ihnen in den Weg kommt. Doch dann erscheint eine mysteriöse Figur, Hunter (Tony Jaa), die Artemis und ihre Einheit retten könnte.

Milla Jovovich könnte es mit Godzilla und Kong aufnehmen

Ein großartiger Film zur Wiedereröffnung der Kinos: Monster Hunter kostet die Größe der Leinwand und den Bombast des Soundsystems in jeder Hinsicht aus. Paul W.S. Anderson hat einmal mehr ein mitreißendes Blockbuster-Spektakel geschaffen. Nach Herzenslust tobt er sich in der levelartigen Struktur seines Films aus – hier geht es vor allem um Räume und Bewegungen.

Wenn Milla Jovovich erst einmal herausgefunden hat, wie sie ihre überlebensgroßen Feinde zur Strecke bringt, würden selbst Godzilla und Kong die Flucht ergreifen. Monster Hunter ist somit auch eine schöne Erinnerung daran, was für ein grandioser Actionstar Jovovich ist. Mühelos schultert sie diesen Film, egal wie absurd oder halsbrecherisch die Situationen sind, in denen sie sich wiederfindet

---

In eigener Sache: Zur Wiedereröffnung der Kinos hat der Verband der deutschen Kinobetreiber HDF Kino e.V. die Kampagne #EndlichWiederKino gestartet. Auch wir freuen uns und unterstützen die Aktion – unter anderem, indem wir das Logo in unsere Bilder bei News zu aktuellen Kinofilmen einbetten. Wenn ihr also endlich wieder in die Kinos dürft, dann postet gerne ein Foto von eurem ersten Besuch mit dem Hashtag #EndlichWiederKino in den sozialen Netzwerken. Alle Infos zum aktuellen Kinoprogramm findet ihr hier.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli

Nicht nur die Kinos warten im Juli mit einem starken Programm auf. Auch einige spannende Serienprojekte erwarten uns in den nächsten Wochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir 20 Serienstarts (und einen Film) für euch herausgesucht, die besonders empfehlenswert sind. Von Netflix und Netflix über Disney+ und Sky Ticket bis hin zur ZDF-Mediathek ist alles dabei.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch Monster Hunter im Kino anschauen?