Bose-Sound zum Discounter-Preis: Mit dieser schicken Soundbar für unter 300 Euro wertet ihr euren TV-Klang richtig auf

Bose steht für Premium-Klang, der seinen Preis hat. Doch die Bose Soundbar 300 kostet als Einstiegsmodell erfreulich wenig und liefert trotzdem einen vollen Klang, der den eingebauten Lautsprechern eures TVs weit überlegen ist.

Egal ob Filme, Serien oder Musik, die Bose Smart Soundbar 300 liefert starken Sound und stellt ein deutliches Upgrade zu euren TV-Speakern dar. Im Amazon-Angebot spart ihr fast 50 Prozent und zahlt so derzeit weniger als 300 Euro. Für Bose-Verhältnisse fast schon absurd günstig!

Bose Smart Soundbar 300 im Amazon-Angebot Deal Zu Amazon

Bose- Soundbar 300: Was ihr für unter 300 Euro bekommt – und was nicht

Ausgestattet ist die Bose Smart Soundbar 300 mit vier Full-Range-Treibern, die nach rechts und links ausgerichtet sind, sodass ihr trotz eines 2.0-Systems einen relativ räumlichen Klang bekommt. Dank eines Center-Hochtöners werden Dialoge in Filmen & Serien klar wiedergegeben – was sonst oft ein Problem im Heimkino ist.

Neben dem eleganten Design fallen vor allem die kompakten Ausmaße auf – oder sie fallen besser gesagt nicht auf. Ihr könnt die Soundbar dank des flachen Designs unter den meisten TVs platzieren.

Ein integriertes Mikrofon lässt euch mit Alexa oder dem Google Assistant kommunizieren und Anrufe tätigen. So müsst ihr nicht mal zur Fernbedienung greifen. Die ist aber natürlich auch dabei, falls euch die Sprachsteuerung nicht liegt.

Was der Bose Smart Soundbar 300 fehlt:

Natürlich müsst ihr im Einsteigersegment ein paar Abstriche machen – auch bei einem Premium-Hersteller wie Bose. Die Smart Soundbar 300 hatintegriert und hat so nicht den mächtigen Wumms, den ihr vielleicht von großen Heimkino- oder Kino-Anlagen kennt.Doch Bose hat dafür eine Lösung: Ihr könnt jederzeit einennachrüsten und so dem Klang ganz schön viel Druck verleihen. Doch damit nicht genug: Mit denbekommt ihr sogar waschechten Surround-Sound, ohne ein großes 5.1-System, das viel Platz wegnimmt.

Worauf ihr aber definitiv verzichten müsst: In dieser Preisklasse gibt es keinen 3D-Sound mit Dolby Atmos oder DTS:X. Diese High-End-Technologien, bei denen der Sound von der Decke kommt, sind in diesem Preissegment einfach nicht realisierbar. Es gibt zwar Low Budget-Modelle, die virtuelles Dolby Atmos unterstützen, doch da werdet ihr kaum einen Effekt merken. In dieser Preisklasse gibt es wenig Besseres.

