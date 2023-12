Bose Soundbar mit Dolby Atmos für unter 500 Euro: Günstiger gibt es echten 3D-Klang nicht!

Surround-Systeme sind teuer und nehmen viel Platz ein. Mittlerweile gibt es auch kompakte Soundbars, die echten Dolby-Atmos-Sound bieten. Die Bose Smart Soundbar bietet wuchtigen Heimkino-Sound zum kleinen Preis und ist gerade bei Amazon besonders günstig.

Ihr wollt ein richtiges Heimkino-Erlebnis, habt aber keinen Platz für riesiger Soundsysteme? Die Lösung könnte eine Soundbar mit eingebautem Soundsystem sein. Die Bose Smart Soundbar 600 hat ganze 5 Lautsprecher in ein kompaktes Gehäuse gebaut und bietet so echten Dolby-Atmos-Sound den ihr gerade für unter 500 Euro im Angebot bekommt.

Kompakt und kraftvoll: Die Bose Smart Soundbar 600

Der Klangriegel von Bose ist mit knapp 70 cm Breite erfreulich kompakt und fügt sich stylisch in euer Wohnzimmer ein. Trotz der überschaubaren Maße hat die Soundbar einiges an Premium-Technik verbaut. Die hauseigene TrueSpace-Technologie sorgt mit zwei nach oben gerichteten Lautsprechern für einen erstaunlich realistischen Klang. Sie wandelt Filme, Serien oder Musik von Stereo in faszinierenden 5.1.-Surround-Klang um.

Auch das geniale 3D-Audio-Format Dolby Atmos wird unterstützt und zieht euch mitten ins Geschehen. Im Gegensatz zu günstigen Einsteiger-Soundbars, wird der Surround-Sound hier nicht virtuell erzeugt, sondern durch die eingebauten Audio-Treiber. Die Klangbühne ist für eine so kompakte Soundbar richtig breit und der kleine Klangriegel macht mächtig Druck, dass vor allem knallige Blockbuster richtig Spaß machen.

Die Bose Smart Soundbar macht ihrem Namen natürlich alle Ehre und bietet euch verschiedene Steuerungsoptionen. Nutzt die Amazon Alexa-Sprachsteuerung, die direkt integriert ist, oder die Google Assistant-Funktion mit einem kompatiblen Google-Gerät. Für einen schnellen Zugriff auf eure Musik könnt ihr auch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung oder die Bose Music App verwenden.

Die Bose Smart Soundbar 600 bietet also ziemlich viel Heimkino-Sound fürs Geld. Was ihr allerdings bedenken müsst: Sie ist unter den Soundbars mit echtem Dolby Atmos eher als Einsteigergerät einzuordnen und kann mit ihrem 3D-Sound nicht ganz gegen High-End-Soundbars oder richtige Surround-Systemen ankommen. Die kosten aber auch deutlich mehr.

