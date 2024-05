Brandneue Sony-Kopfhörer hauen euch laut Test mit einzigartigem Sound um – und sind gerade viel günstiger, als ihr denkt

Hammer-Sound zum aktuell vergünstigten Mittelklassepreis versprechen euch Sonys ULT WEAR-Kopfhörer mit Noise Cancelling im befristeten Amazon-Angebot.

Für manche Musik-Fans ist ordentlicher Bass das Nonplusultra und mit Sonys ULT WEAR bekommt ihr genau das, doch auch sonst wird laut Test "einzigartiger Sound" geboten, der einen "wegpusten" kann. Jetzt sind die brandneuen Over-Ear-Kopfhörer im befristeten Amazon-Angebot erstmals deutlich reduziert * und waren bisher noch nicht so günstig zu haben.

Sony ULT WEAR jetzt 20 Prozent reduziert schnappen Deal Zu Amazon

Das bieten die Sony ULT WEAR-Kopfhörer

Sony verspricht für das erst im April dieses Jahres erschienene Modell mit 40-mm-Treibern sowie integriertem V1-Prozessor neben "gewaltigen, kraftvollen Bässen" auch "Klarheit auf höchstem Niveau". Der Bass lässt sich über den ULT-Knopf in zwei Stufen via Deep Bass und Attack Bass nach Belieben verstärken. Mit an Bord ist auch Virtual Surround per "Dolby Atmos for Headphones" und Spatial Audio.



Natürlich darf auch Geräuschunterdrückung zur Abschirmung der Umwelt mittels Noise Cancelling nicht fehlen, während sich mit dem Ambient-Sound-Modus wahlweise auch alles in der Umgebung wahrnehmen lässt. Die verbauten Beam-Forming-Mikrofone und Sonys präzise Sprachaufnahmetechnologie sollen indes dafür sorgen, dass Freisprechanrufe immer gut zu verstehen sind, selbst in belebten Umgebungen.

Sony Brandneuer Sony-Kopfhörer mit Noise Cancelling haut Experten im Test mit einzigartigem Sound um

Auch das Design der Over-Ear-Kopfhörer ist laut Hersteller so konzipiert, dass sie euch auch bei längerem Gebrauch bequem sitzen und dank ebenso kompakter wie robuster Tragetasche überallhin mitgenommen werden können. Doch nicht nur der Tragekomfort soll lange gegeben sein, sondern auch die Akkulaufzeit mit 30 Stunden Musik inklusive Noise Cancelling oder 50 Stunden ohne. Dabei ermöglicht die Schnellladefunktion schon 1,5 Stunden Musikwiedergabe mit nur 3 Minuten Ladezeit.

In Sachen Konnektivität lassen sich außerdem sogar zwei Endgeräte per Bluetooth-gleichzeitig mittels Multipoint-Connection verbinden. Dank Fast Pair/Swift Pair geht dies unter Android und Windows besonders einfach und natürlich werden auch iOS und andere Bluetooth-fähige Geräte unterstützt. Per App-Steuerung gibt es auch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten mit Equalizer und Co. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Sony ULT WEAR beeindrucken im Test

Nicht nur in den über 140 Amazon-Rezensionen haben die Kopfhörer mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen einen hervorragenden Stand ohne große Kritik, sondern auch im Hands-on-Test der Fachseite Techradar . Dort heißt es, dass man von dem einzigartigen Sound der Sony ULT Wear wie weggeblasen war.

Jetzt zum Angebot: Sony ULT WEAR um 20 Prozent reduziert bei Amazon *

"Die Ult Wear sind die neuen Mittelklasse-Kopfhörer von Sony, die speziell auf den so genannten 'Ult Power Sound' abgestimmt sind, eine neue Art von Klangmodus, der sich darauf konzentriert, das Beste aus bassigen Beats herauszuholen". Doch es sei nicht nur der dröhnende Bass, der das Modell ausmacht, sondern auch ein erstklassiges Design und hochwertige Teile.

Gelobt wurden in den Pros und Contras vor allem der ausgewogene, wummernde Bass und ein "unglaublicher Preis" im mittleren Segment sowie die Hi-Res-Unterstützung. Als nachteilig wurde der spezielle basslastige Klang trotzdem zuweilen empfunden.