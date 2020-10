Brutal gute The Boys-Staffel geht zu Ende: Was wir vom Finale erwarten

Das The Boys-Finale zur 2. Staffel bei Amazon Prime Video steht vor der Tür. Vor der letzten Folge sind viele Figurenschicksale unsicher und Fragen offen.

Ich habe in den letzten Wochen genug CGI-Blut gesehen für drei Superheldenleben. Ich habe einen Boa constrictor-artigen Riesenpenis gesehen, Köpfe, die wie angestochene Luftballons platzen, und Doppelgänger-Sex. Die irre 2. The Boys-Staffel endet am kommenden Freitag mit ihrer achten Folge bei Amazon Prime Video.

Das Staffelfinale der 2. Season umfasst wie die meisten Folgen eine Laufzeit von über einer Stunde (67 Minuten sind es, um genau zu sein). Es ist also ausreichend Platz vorhanden, um laufende Handlungsstränge abzuschließen und die bereits bestätigte 3. Staffel vorzubereiten, wie es schon Staffel 1 hervorragend meisterte.

Diese Erwartungen und Fragen haben wir an das sicher spektakuläre The Boys Staffel 2-Finale.

1. The Boys-Finale: Wer bringt die Köpfe zum Platzen?

Prozessverschleppung mal anders. Kurz vor dem großen Triumph der Boys-Bande stoppte irgendjemand oder irgendwas die Verhandlung zum Nachteil von Vought mit einem schockierenden Blutbad, das selbst den abgebrühten Homelander verdattert dreinblicken ließ. Der Kronzeuge ist nun tot. Wer hat ein Interesse daran? Vought selber natürlich, aber das ist für den Konzern, der normalerweise subtiler vorgeht, etwas zu offensichtlich.

In den Kommentaren unter Max' Recap zur Folge spekuliert ihr schon kräftig. Ist es Cindy, die in Folge 6 aus der düsteren Anstalt flüchtete? Oder steckt am Ende gar Butcher dahinter?

© Amazon Prime Video Queen Maeve und Homelander

2. Wie geht es weiter mit Homelanders Sohn?

Die bösartige Stormfront und Homelander entführten Becca Butchers und Homelanders gemeinsamen Sohn, der die Fähigkeiten seines Vaters geerbt hat. Becca bleibt hilflos zurück, als die Supes mit dem begabten John davonfliegen. Sie wollte ihn vor seinen eigenen Fähigkeiten beschützen, Homelander will sie hervorkitzeln. Meint Homelander es ernst mit seinem Familienwunsch? Und was tut Becca jetzt? Bittet sie ihren Ex-Mann, Billy, um Hilfe?

3. Tritt die Church of the Collective aus dem Schatten?

Behutsam bauten die Autoren im Hintergrund die Sekte nach Scientology-Vorbild auf, The Deep ist schon verführt, A-Train kurz davor. Aber wie weit reicht die Macht der Organisation? Ich könnte mir vorstellen, dass im Staffelfinale die Bombe platzt und die Absichten der neuen Interessenpartei neben den Boys, Vought und dem inneren Superheldenzirkel der Seven ans Licht kommen.

4. Endlich Rache für Kimiko: Kommt das große Stand-off mit Stormfront?

Seit Kimiko ihrer neuen Rivalin Stormfront dabei zusehen musste, wie sie ihren Bruder tötete und ohne mit der Wimper zu zucken einen Wohnblock samt Bewohner niederriss, hält sich die stumme Heldin widerwillig zurück. Eine große Konfrontation mit anschließendem hasserfülltem Supe-Duell ist aber nur eine Frage der Zeit. Um den emotionalen Ballast mitzunehmen, sollte das noch in dieser Staffel passieren.

The Boys - S02 Trailer (Deutsch) HD

5. Abwendung von den Seven: Wohin führt der Weg von Queen Maeve?

Queen Maeve (Dominique McElligott) wirkt besorgniserregend nihilistisch, nachdem ihre Lebensgefährtin sie verließ. Hoffentlich wird da keine "Bury Your Gays" (Begrab deine Homosexuellen)-Storyline draus. Die The Boys-Autoren sezierten den Umgang Hollywoods mit LGBTQ-Themen in Staffel 2 aber derart präzise, dass sie hier überlegter handeln werden als andere Serien und Filme.

Vielmehr scheint Queen Maeves Zeit bei den Seven, trotz gegenteiliger Beteuerungen, abgelaufen. Einen persönlichen Verlust wie diesen wird sie wohl nicht einfach so hinnehmen. Homelander hat in jedem Fall eine mächtige Feindin.

6. Bonus: Ist Black Noir tot?

Supes haben Allergien, aber können sie auch an den Schocks sterben? Queen Maeve stopft dem schweigsamen Killer einen Mandelriegel in die Kauleiste, worauf der zitternd am Boden liegen bleibt. Normale Menschen müssten hier ohne Hilfe oder unmittelbare Behandlung schnellstmöglich in ein Krankenhaus. Sein Überleben ist wahrscheinlich, aber keinesfalls gesichert.

Ab Freitag, 9. Oktober ist das Staffelfinale bei Amazon Prime Video verfügbar.

Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.