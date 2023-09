Brutaler Dreifachmord heute im Tatort: Lohnt sich Blinder Fleck und wer sind die Kommissare?

In der Erstausstrahlung von Tatort: Blinder Fleck muss das Team Grandjean und Ott heute Abend einen bestialischen Mordfall lösen. Erfahrt hier mehr zu Schauspielern, Kritik und Handlung.

In der ARD gibt es heute Abend eine neue Tatort-Folge, die ihr nicht verpassen solltet. Das eingespielte Team Grandjean und Ott ermittelt in einem brutalen Dreifach-Mord, in dem nur eine junge Zeugin überlebte. Wir beantworten alle Fragen zum heutigen Tatort.

Erfahrt in diesem Artikel:

Die Handlung : Worum geht es im Tatort: Blinder Fleck?

: Worum geht es im Tatort: Blinder Fleck? Die Kommissare : Wer ermittelt im Tatort vom 24. September 2023?

: Wer ermittelt im Tatort vom 24. September 2023? Die Stadt : Wo spielt Tatort: Blinder Fleck?

: Wo spielt Tatort: Blinder Fleck? Die Kritik : Lohnt sich der Tatort heute?

: Lohnt sich der Tatort heute? Die Wiederholungen: Welche Sendetermine gibt es?

Worum geht es im Tatort vom 24. September 2023?

Das wichtigste zur Tatort-Handlung Blinder Fleck in aller Kürze: Die Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott untersuchen einen grausamen Dreifachmord im Zürcher Oberland. Die drei Opfer sind mit Kopfschüssen getötet worden, darunter die Eltern der sechsjährigen Ella, die den Überfall überlebt und sich am Tatort stundenlang versteckt hat.

ARD Degeto/SRF / Sava Hlavacek Die Zeugin Ella

Mehr Handlungsdetails: Die Ermittler entdecken eine Verbindung des Mordes zu einem Start-up namens Protected View, das eine Gesichtserkennungssoftware entwickelt hat. Ein Investor wollte das Unternehmen verkaufen, was auf Widerstand stieß. Zudem waren die getöteten Männer Mitglieder einer kriminellen Gruppe aus dem Bosnienkrieg. Ein ehemaliges Mitglied dieser Gruppe, Lars Diemer, wird verdächtigt.

Als der Täter von Ellas Überleben erfährt, schwebt sie erneut in Gefahr. Die Ermittlerinnen stehen vor der Frage, ob Diemer hinter dem Mord steckt und ob die Tat die Folge einer lange zurückliegende Fehde zwischen den Mitgliedern der kriminellen Gruppe war.

Gute Kritiken: Lohnt sich der Tatort heute?

Ja, das Einschalten für Tatort: Blinder Fleck lohnt sich. Die Kritiken reichen von "sehr gut" bis im negativsten Fall "solide". Der Stern beschreibt den Tatort von heute als "klassischen und spannenden Whodunit-Krimi mit Elementen, die an Science-Fiction erinnern". SWR3 bemängelt lediglich die vielen Themen, die sich der Krimi auflädt. Dadurch falle es schwer, den Überblick zu behalten.

Das Kommissar-Team von heute: Wer sind die Schauspielerinnen in Blinder Fleck?

ARD Degeto/SRF / Sava Hlavacek Die Tatort-Ermittlerinnen Grandjean und Ott

Das Team Grandjean und Ott ermittelt seit Oktober 2020 in Zürich und damit seit fast drei Jahren. Gespielt werden die Kommissarinnen von Anna Pieri Zuercher (als Isabelle Grandjean) und Carol Schuler (als Tessa Ott). Das Team zeichnet sich durch seine extrem hohe Professionalität und Kompetenz aus. So studierte Grandjean neben der Polizeischule Jura an einer Fernuni. Schuler wiederum spezialisierte sich aufs Profiling. Blinder Fleck ist der sechste Fall, den Grandjean und Ott gemeinsam lösen.

Bundesland und Stadt: Wo spielt Tatort: Blinder Fleck?

Der Tatort heute kommt aus der Schweiz. Das Team Grandjean und Ott ermittelt in der wohlhabenden Großstadt Zürich. Grandjean und Ott lösten das ehemalige Schweizer Tatort-Team Liz Ritschard (Delia Mayer) und Reto Flückiger (Stefan Gubser) ab. Ritschard hatte von 2012 bis 2019 ermittelt, Flückinger von 2011 bis 2019.

Sendetermine für Blinder Fleck: Wiederholungen und Mediathek

Tatort: Blinder Fleck ist zu seiner TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Sender strahlt den Krimi erstmals am Sonntag, dem 24. September um 20.15 Uhr im TV aus. Wiederholt wird der Krimi am 24. September um 21.45 Uhr bei ONE. Eine weitere Wiederholung gibt es am 26. September um 1.15 Uhr in der ARD:

