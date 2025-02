Buffy-Star Sarah Michelle Gellar spricht erstmals Klartext zur neuen Serie: "Habe den Fans immer zugehört"

Nach der Enthüllung des Plans einer neuen Buffy-Serie hat sich Sarah Michelle Gellar jetzt selbst dazu geäußert. Ihr Statement klingt sehr optimistisch und dürfte Fans des Fantasy-Hits erfreuen.

Diese Woche kam die überraschende Meldung auf, dass der Fantasy-Hit Buffy - Im Bann der Dämonen mit einer neuen Serie fortgesetzt werden soll. Auch der damalige Star Sarah Michelle Gellar soll in ihrer Paraderolle der Jägerin zurückkehren. Bislang befindet sich das Buffy-Revival noch nicht offiziell in Entwicklung, aber die Pläne klingen konkret.

Mittlerweile hat sich auch Sarah Michelle Gellar selbst zu den Plänen der Buffy-Rückkehr geäußert. Ihr Statement klingt mehr als optimistisch, dass sich Fans auf Fantasy-Nachschub freuen dürfen.

Sarah Michelle Gellar ist von Buffy-Revival überzeugt und stimmt Fans hoffnungsvoll

Auf Instagram hat sich der Buffy-Star an alle Fans der Serie gerichtet, nachdem die Meldung der Fortsetzung schon die Runde gemacht hat:

In ihrem Statement schreibt die Schauspielerin unter anderem darüber, dass sie vor drei Jahren von ihrer Freundin sowie Fernsehproduzentin Gail Berman einen Anruf erhalten habe und darum gebeten wurde, sich mit Regisseurin Chloé Zhao (Nomadland) zusammenzusetzen.

Damals sei sie noch skeptisch gewesen, was die Fortsetzung der Serie anging. Das Meeting zwischen Zhao und ihr soll aber so gut verlaufen sein, dass sie anschließend mit den neuen Showrunner:innen und Drehbuchautor:innen Nora Zuckerman und Lilla Zuckerman eine konkrete Idee für das Buffy-Revival gefunden hätten.

Abschließend versichert Sarah Michelle Gellar, dass eine Buffy-Rückkehr voll und ganz auf die Wünsche der Fans ausgerichtet sei:

Ich habe den Fans immer zugehört und euren Wunsch gehört, Buffy und ihre Welt noch einmal zu besuchen, aber das war nichts, was ich tun konnte, wenn ich nicht sicher war, dass wir es richtig machen würden. Das war ein langer Prozess und er ist noch nicht vorbei.

Weiter heißt es:

Ich verspreche euch, wir werden diese Serie nur machen, wenn wir wissen, dass wir es richtig machen können. Und ich sage euch, dass wir auf dem Weg dahin sind. Ich fühle mich so glücklich, mit diesen vier unglaublich talentierten Frauen auf dieser Reise zu sein, die alle Buffy genauso lieben wie ich. Und genauso viel wie ihr. Vielen Dank an alle Fans, die nie aufgehört haben, danach zu fragen. Das wird für euch sein.

Wann startet die neue Buffy-Serie?

Da das Revival der Fantasy-Serie immer noch nicht offiziell in Entwicklung und die Produktion so in einem sehr frühen Stadium ist, wird die Buffy-Fortsetzung noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Bei einem erfolgreichen Produktionsstart rechnen wir mit einem Release frühestens im Spätjahr 2026. Bis dahin könnt ihr alle bisherigen Staffeln von Buffy - Im Bann der Dämonen bei Disney+ im Abo streamen.