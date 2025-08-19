Butterfly Staffel 2: Setzt Amazon seinen neuen Agenten-Thriller fort?

Daniel Dae Kim ballert sich neuerdings in der actiongeladenen Agentenserie Butterfly durch das Programm von Amazon. Aber lässt Prime Video auch eine 2. Season springen?

Amazon Prime Video ist der ultimative Himmel für Dad-Serien. Nach kerniger Action in Formaten wie Reacher, The Terminal List oder Citadel gibt es auf dem Streaming-Dienst seit dem 13. August dieses Jahres auch Butterfly mit Daniel Dae Kim und Reina Hardesty als bestens ausgebildetes Vater-Tochter-Duo zu sehen.

Fans hoffen natürlich, dass es nicht bei den sechs Episoden der 1. Staffel bleibt. Schließlich endet diese auf einem garstigen Cliffhanger.

Wird es eine 2. Staffel von Butterfly auf Amazon geben?

Butterfly schlägt sich seit dem Premierentag hervorragend auf Prime Video und konnte sofort die Serien-Charts stürmen. Nach nicht mal einer Woche hat die Amazon-Chefetage aber noch keine Entscheidung bezüglich der Zukunft der Serie getroffen. Die Chancen stehen gut, offiziell ist aber noch nichts.

Dabei liefert die Debüt-Season die allerbeste Steilvorlage für eine Fortsetzung ...

Agenten-Thriller Butterfly endet mit Cliffhanger für mögliche 2. Staffel

David Jung (Kim) ist ein ehemaliger Agent des US-amerikanischen Geheimdienstes, der mittlerweile abgetaucht in Südkorea lebt. Als ihn sein altes Leben einholt, ist ihm plötzlich eine gefährliche Mitarbeiterin der Spionage-Organisation Caddis auf den Fersen, um ihn auszuschalten. Dabei handelt es sich um seine Tochter Rebecca (Hardesty), die neun Jahre lang im Glauben lebte, ihren Vater verloren zu haben.

Von nun an macht das Duo gemeinsame Sache, um Caddis-Mitgründerin Junu (Piper Perabo) und ihrem Sohn Oliver (Louis Landau) das Handwerk zu legen. Die wollen David nämlich immer noch tot sehen.

Spoiler zum 1. Staffelfinale: Am Ende der 1. Butterfly-Staffel wird Rebecca von Caddis entführt, woraufhin David sich zur Rettung aufmacht. Es kommt zu einem Showdown inklusive FBI, bei dem die Jungs entkommen können. Rebecca verschont Juno und geht mit ihrem Vater nach Hause, wo David seine Frau Eunju (Kim Tae-hee) schwerverletzt an der Schwelle zum Tod vorfindet. To be continued ... ?

Butterfly basiert nicht etwa auf einer Buchreihe wie Reacher, sondern auf einer Graphic Novel von Arash Amel, Marguerite Bennett und Illustrator Antonio Fuso. Die Serienversion auf Amazon wird von Steph Cha und Ken Woodruff betreut. Eine ganz ähnliche Prämisse mit humoristischerem Ton kann man seit einiger Zeit auch in der Arnold Schwarzenegger-Serie FUBAR auf Netflix mitverfolgen.

Storymäßig müsste sich die 2. Staffel um die Suche nach Antworten drehen. Daniel wird all seine Spionagefähigkeiten einsetzen müssen, um herauszufinden, wer das Blutbad aus dem 1. Staffelfinale zu verantworten hat ... oder so ähnlich.