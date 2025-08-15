Neue Action-Serie stürmt sofort Amazon Prime-Charts: Reacher-Fans sollten sie nicht verpassen

Die Amazon Prime-Charts werden aktuell von einer neuen Action-Thriller-Serie erobert, die als perfekter Nachschub für Reacher-Fans dient. Darin geht ein Ex-Agent auf Rachefeldzug.

Für alle Fans von Serien wie Reacher, The Night Agent oder The Terminal List gibt es seit wenigen Tagen brandneuen Nachschub im Programm von Amazon Prime Video. Denn die Serie Butterfly entfesselt ein brachiales Action-Thriller-Fest, das bereits zahlreiche Menschen in ihren Bann gezogen hat. In den Prime Video-Charts steht Butterfly schon jetzt auf Platz 2.

Butterfly auf Platz 2 bei Amazon Prime: Neue Action-Thriller-Serie für Reacher-Fans

Butterfly dreht sich um den ehemaligen US-Geheimagenten David Jung (Daniel Dae Kim), der seine Tage im Staatsdienst hinter sich gelassen und nun ein neues Leben in Südkorea angefangen hat. Doch eines Tages klopft die Vergangenheit an seine Tür und die soziopathische Agentin Rebecca (Reina Hardesty) der Geheimorganisation Caddis ist hinter ihm her.

Doch Rebecca weiß nicht, dass David eigentlich ihr tot geglaubter Vater ist. So macht David es sich zur Aufgabe, die junge Frau selbst in Seoul aufzuspüren und sie vor Caddis zu beschützen. Denn mit denen hat David noch ein Hühnchen zu rupfen. Trotz ihrer persönlichen Differenzen müssen sie versuchen zusammenzuarbeiten, um die korrupte Organisation ein für allemal zu Fall zu bringen.

Die Action-Thriller-Serie basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Arash Amel aus dem Jahr 2014. Steph Cha und Ken Woodruff entwickelten den Stoff für Amazon Prime und dürfen sich nun über ihren ersten großen Erfolg freuen: Die Serie ist auf Platz 2 der Charts eingestiegen.

Dort steht Butterfly neben folgenden Titeln in der Top 10:

