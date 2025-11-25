Casting-Hammer bei Wednesday Staffel 3: Dieser Mega-Star spielt Tante Ophelia

In Wednesday Staffel 2 hat Tante Ophelia für zahlreiche Fragezeichen gesorgt. Jetzt wissen wir, welche Schauspielerin in Season 3 in die geheimnisvolle Rolle schlüpfen wird.

Im Sommer dieses Jahres ist Wednesday mit Staffel 2 bei Netflix zurückgekehrt und hat die von Jenna Ortega gespielte Hobby-Detektivin an der Nevermore Academy hinter neue Geheimnisse der eigentümlichen Addams Family blicken lassen. Eines davon betraf Wednesdays Tante Ophelia, deren wahre Identität jedoch bis zum Ende der Staffel ungeklärt blieb.

Jetzt wissen wir endlich, welche Schauspielerin in Zukunft in die viel besprochene Rolle schlüpfen wird. Die Wahl ist auf eine alte Bekannte von Tim Burton gefallen.

Eva Green wird in Wednesday Staffel 3 zu Tante Ophelia

Wie Deadline berichtet, wird Eva Green in Wednesday Staffel 3 die Rolle von Ophelia Frump verkörpern. Die Schauspielerin könnte nicht passender gewählt sein, teilt Green doch bereits eine lange Vergangenheit mit Wednesday-Regisseur Tim Burton. So war sie schon 2012 in Burtons Dark Shadows zu sehen und stand später erneut für Die Insel der besonderen Kinder sowie Dumbo für den Filmemacher vor der Kamera.

In Staffel 2 von Wednesday erfahren wird, dass Ophelia wie ihre Nichte ein Rabe ist und somit die übernatürliche Fähigkeit der Sicht besitzt. So wie Wednesday, hat Ophelia ihre Gabe in der Vergangenheit bis zum Äußersten getrieben, was ihr unter anderem einen Aufenthalt in Willow Hill einbrachte und zu einem zerrütteten Verhältnis zwischen ihr und ihrer Schwester Morticia (Catherine Zeta-Jones) sowie ihrer Mutter Hester (Joanna Lumley) führte.

Im Staffel 2-Finale wird schließlich enthüllt, dass Ophelia nicht wie gedacht vom Erdboden verschwunden oder gar tot ist, sondern sich tatsächlich in Hesters Keller verbirgt. Und Ophelia hat allem Anschein nach ein Hühnchen mit ihrer Nichte zu rupfen. Denn an ihrer Zimmerwand prangen die blutigen Worte "Wednesday muss sterben".

Dass wir in Staffel 3 endlich erfahren, was genau hinter Ophelias Wednesday-Aversion steckt, macht Greens Casting nun höchstwahrscheinlich. Laut Deadline soll Green in Staffel 3 nicht nur einen Gastauftritt haben, sondern sogar zum Hauptcast zählen.

Zuvor wurde von Fans vermutet, hinter Lady Gagas Rosaline Rotwood könnte sich in Wahrheit Tante Ophelia verbergen. Andere Fans vermuteten, Catherine Zeta-Jones könnte mit Morticia und Ophelia eine Doppelrolle spielen. Diese Theorien sind mit Greens Casting nun offiziell widerlegt.

Wann kommt Wednesday Staffel 3?

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Wednesday sollen noch dieses Jahr in Irland starten. Kommt für die neuen Folgen ein ähnlicher Veröffentlichungsrhythmus zum Tragen wie bei Staffel 2, können Fans womöglich schon ab Frühjahr 2027 mit Nachschub bei Netflix rechnen.

