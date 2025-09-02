Wann kommt Wednesday Staffel 3? Fans sollen nicht wieder drei Jahre warten

Staffel 3 wurde für Wednesday längst bestätigt. Die Chancen, dass Fans dabei nicht wieder drei Jahre auf neue Folgen des Netflix-Hits mit Jenna Ortega warten müssen, stehen mehr als gut.

Die 2. Staffel von Wednesday steht mit vier brandneuen Folgen im Netflix-Programm, die die Season mit einem großen Knall abschließen. Die Frage, wie es danach mit der Fantasy-Horror-Serie mit Jenna Ortega weitergeht, drängt sich unweigerlich auf. Wird es eine 3. Staffel von Wednesday geben? Und wann kommen die Folgen zu Netflix? Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wednesday Staffel 3 ist bestätigt: Neue Folgen könnten noch 2025 gedreht werden

Bereits kurz vor der Ausstrahlung von Staffel 2 hat Netflix einer 3. Staffel von Wednesday offiziell grünes Licht gegeben. Die Nachricht kam wenig überraschend, denn Jenna Ortega hat bereits vor Monaten verraten, dass schon an den Drehbüchern für eine neue Staffel gearbeitet werde.

Der Erfolg der neuen Staffel gibt der Entscheidung jedenfalls recht: Staffel 2 hielt sich wochenlang auf Platz 1 der Netflix-Charts und steht dort in zahlreichen Ländern noch immer in der Top 10. Die Staffel-Rückkehr tut nun ihr Übriges.

Wie Forbes kürzlich berichtete, soll es sogar bereits einen Drehstart für Staffel 3 geben. Demnach soll die Produktion schon ab dem 30. November 2025 in Irland wieder aufgenommen werden. Schon Staffel 2 wurde auf der grünen Insel gedreht, nachdem Staffel 1 ihre Zelte in Rumänien aufgeschlagen hatte.

Die Dreharbeiten von Staffel 2 starteten Anfang April 2024 und wurden im Dezember letzten Jahres beendet. Daraufhin folgte eine umfangreiche Postproduktion, die bis kurz vor Netflix-Start am 6. August 2025 anhielt. Demnach erschien die Staffel etwa 16 Monate nach Drehstart.

Kommt für Staffel 3 ein ähnlicher Zeitraum zum Tragen und startet der Dreh tatsächlich bereits im November 2025, können Fans womöglich schon im Frühjahr 2027 mit neuen Folgen rechnen. Ob sich das bewahrheitet, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt jedoch abzuwarten.

Wie geht es in Wednesday Staffel 3 weiter?

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Wednesday Staffel 2!

Im Staffelfinale werden bereits einige Handlungsstränge für eine 3. Staffel angeteast. So machen sich Wednesday und Onkel Fester (Fred Armisen) auf, Enid (Emma Myers) zu suchen, die als frischgebackener Alpha an die kanadische Grenze geflüchtet ist.

Gleichzeitig hat Wednesday von Morticia (Catherine Zeta-Jones) das alte Tagebuch von Tante Ophelia erhalten. Als Wednesday dieses durchblättert, hat sie eine Vision von Ophelia und sieht sie in einem Keller sitzen. Damit ist ihr nun klar, dass Ophelia nicht tot ist.

Uns wird dieser Eindruck zusätzlich bestätigt, als Hester (Joanna Lumley) in ihrem Keller eine Tür öffnet und sich dahinter tatsächlich eine quicklebendige Ophelia verbirgt. An der Wand prangen in großen Buchstaben die Worte "Wednesday muss sterben". Ophelias Identität, ihre Geschichte sowie ihre mögliche Gefahrenquelle werden Staffel 3 also maßgeblich beschäftigen.

Darüber hinaus wird Tyler (Hunter Doohan) nach dem Tod seiner Mutter und seines Onkels von Isadora Capri (Billie Piper) in eine Selbsthilfegruppe für Hydes und andere Wesen eingeladen, um mit seinem Schicksal nicht allein bleiben zu müssen. Außerdem steht die Nevermore Academy nach Barry Dorts (Steve Buscemi) Tod ohne Schulleiter:in da. Wie es damit weitergeht, werden wir ebenfalls in Staffel 3 erfahren.

Das Wednesday-Universum soll nach Staffel 3 noch größer werden

Die Serienschöpfer Miles Millar und Al Gough erklärten im Juli 2025 gegenüber dem Hollywood Reporter , dass sie für Wednesday so viele Staffeln planen, wie Netflix ihnen gebe. Darüber hinaus wurde bereits eine eigene Spin-off-Serie angekündigt, die ein anderes Mitglied der Addams Family ins Zentrum stellen soll. Die Hauptserie habe jedoch zunächst weiterhin Priorität vor dem Ableger.