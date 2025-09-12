Charlie Sheen sollte damals Karate Kid spielen – aber lehnte dann wegen unfassbarer Trash-Gurke ab

Skandalnudel Charlie Sheen hat bekanntlich schon viele falsche Entscheidungen im Leben getroffen. Auch zu Beginn seiner Karriere, als er die Karate Kid-Hauptrolle zugunsten eines Trash-Horrors ablehnte.

Seit dieser Woche läuft die neue Netflix-Doku aka Charlie Sheen, die bei dem Streaming-Dienst direkt auf Platz 1 der Charts schoss. Kein Wunder, schließlich offenbart der tief gefallene Ex-Hollywood-Superstar darin so einige ungeschminkte Wahrheiten, wozu natürlich auch interessante Insider-Anekdoten aus seiner bewegten Schauspielkarriere gehören.

Unter anderem verrät Charlie Sheen in dem Doku-Zweiteiler, dass ihm einst die Hauptrolle im 80er-Kultfilm Karate Kid angeboten wurde. Doch der damals noch völlig unbekannte Jungdarsteller entschied sich stattdessen für einen anderen Film...

Statt Karate Kid drehte Charlie Sheen Trash-Horror mit George Clooney

Dabei handelt es sich um den Tierhorror-Streifen Grizzly II: Revenge, dessen Hintergrundgeschichte fast schon eine eigene Doku füllen könnte. Der 1983 in Ungarn gedrehte Film wurde damals aufgrund von Budget-Problemen nämlich gar nicht beendet. Erst 2020, also 37 Jahre später, wurden die fehlenden Szenen nachgeholt und das Werk konnte seine US-Premiere feiern.

Sheen übernahm in dem durch und durch missratenen Trash die Mini-Rolle des Teenagers Lance, der gemeinsam mit seinen beiden Freund:innen Ron und Tina durch den Yellowstone-Nationalpark streift, um zu einem Rockkonzert zu gelangen. Gespielt wurden Ron und Tina von niemand Geringeren als den späteren Oscarpreisträger:innen George Clooney und Laura Dern, damals natürlich ebenfalls noch unbekannte Gesichter.

Alle drei überleben im Film nicht lange, werden sie doch gleich in den Anfangsminuten vom titelgebenden Grizzlybären getötet. Immerhin durfte Sheen ein paar Sekunden mehr Screentime als seine "Co-Stars" genießen, wie ihr in besagter Szene sehen könnt:

Charlie Sheens Vater riet ihm von Karate Kid ab

Dass Sheen die Rolle des Daniel LaRusso für diesen wenig glorreichen Auftritt in Grizzly II sausen ließ, hat er jedoch seinem Vater zu "verdanken". Hollywood-Veteran Martin Sheen (Apocalypse Now) wollte nämlich, dass sein Sohn seine vorherige Zusage an die Macher:innen des Bären-Horrors einhalten und damit seiner Verpflichtung gegenüber dem Projekt nachkommen solle.

Sheen junior folgte dem Rat, was moralisch sicher eine ehrenhafte Entscheidung war, aus kreativer Sicht allerdings alles andere als "Winning".

Letztendlich ging der Part des titelgebenden Karate Kid bekanntlich an Ralph Macchio, der dennoch – so ehrlich muss man sein – in den Folgejahren nicht ansatzweise an den Erfolg von Sheens Karriere herankam.

Gibt es Grizzly II mit Charlie Sheen im Stream?

Tatsächlich könnt ihr euch problemlos noch einmal selbst davon überzeugen, wie mies Grizzly II wirklich ist. Sowohl in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video als auch kostenlos bei YouTube ist der Trash-Horror, inklusive der Todesszene von Charlie Sheen, verfügbar.