Chris Hemsworth wollte für Stunt sein Leben riskieren, doch dann hat Disney eingegriffen: "Können ihn nicht ertrinken lassen"

Chris Hemsworth plante für seine Doku-Serie Ohne Limits einen lebensgefährlichen Stunt, als Hommage an einen Kultfilm. Doch Disney griff ein, immerhin wird Thor noch gebraucht.

Hollywood-Star Chris Hemsworth ist bekannt dafür, an seine körperlichen Grenzen zu gehen – nicht nur als Donnergott Thor im Marvel-Universum, sondern auch in seiner National Geographic-Serie Ohne Limits: Für ein besseres Leben. Doch ein geplanter Stunt für die dritte Staffel war selbst Disney zu gefährlich, wie der Schauspieler letzte Woche in einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet. Der Australier wollte eine 12 Meter hohe Riesenwelle surfen – und damit sein Leben riskieren.

Hemsworth wollte Surfen wie in Point Break

Der australische Schauspieler kann zwar surfen, doch für solche Wassermassen hätte er mit sogenannten Big-Wave-Spezialisten trainieren müssen und selbst dann bliebe ein hohes Restrisiko.

Die Idee für den Stunt kam nicht von ungefähr, sondern sollte eine Hommage an den Kultfilm Gefährliche Brandung von 1991 sein. Doch schon im Film geht der Versuch von Patrick Swayzes Figur, eine Riesenwelle zu reiten, nicht gut aus. Kein Wunder also, dass Disney und Marvel den Stunt verboten haben. Hemsworth sagte im Interview:

Da waren definitiv [Bedenken von oben]: 'Nein, wir brauchen ihn, damit er als Nächstes Thor dreht. Wir können ihn nicht während einer Big-Wave-Folge ertrinken lassen.'

Statt Riesenwelle kletterte Hemsworth in der Schweiz

Nachdem die Aktion also nicht durch die Sicherheitsprüfung gekommen ist, brauchte Hemsworth eine neue Herausforderung für die Folge mit dem Titel "Risiko":

Am Ende bin ich stattdessen eine 200 Meter hohe Staumauer in den Schweizer Alpen hochgeklettert.

In Ohne Limits: Für ein besseres Leben, das heute am 15. August 2025 mit drei neuen Episoden bei Disney+ startet, stellt sich Hemsworth erneut extremen Herausforderungen – von einem Live-Auftritt mit Ed Sheeran vor 70.000 Zuschauer:innen über militärisches Spezialtraining in Südkorea bis hin zum riskanten Klettern an der Staumauer.

Der nächste Avengers-Film Doomsday mit Hemsworth als Thor startet in Deutschland am 16. Dezember 2026 im Kino.