Stirbt Thor in Avengers 5? Marvel-Fans nach neuen Chris Hemsworth-Aussagen in Panik

Chris Hemsworth hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er augenscheinlich von seiner Marvel-Figur Thor Abschied nahm. Nach ängstlichen Kommentaren vieler Fans erklärt er, was dahintersteckt.

14 Jahre sind eine lange Zeit, auch für die nordische Donnergottheit. 2011 trat Chris Hemsworth erstmals als Thor im MCU auf, jetzt schien er seinen Hammer Mjölnir an den Nagel hängen zu wollen: In einem auf YouTube veröffentlichten Video nahm er vermeintlich Abschied von der Figur. Nach einem Sturzbach von Tränen unter Marvel-Fans stellt er seine Aussagen jetzt richtig. Er stirbt wohl nicht in Avengers 5: Doomsday.

Chris Hemsworth gibt Marvel-Entwarnung: Für Thor beginnt ein neues Kapitel

In der Beschreibung des kürzlich veröffentlichten Videos bedankt sich Hemsworth:

Thor zu spielen war eine der größten Ehrungen meines Lebens. [...] Eure Leidenschaft, euer Applaus und eure Liebe für die Figur haben mir alles bedeutet. Danke, dass ihr meine MCU-Reise unvergesslich gemacht habt. Als nächstes kommt Doomsday!

Klingt wie ein Abschied, oder? Offenbar sollte es das aber nicht, wie Hemsworth jetzt im Gespräch mit dem Hollywood Reporter richtigstellt.

Einige Leute fragten mich danach und jemand aus meinem Team sagte, 'Oh, wir haben den falschen Eindruck vermittelt.' Ich hatte mit der Figur schon ein neues Kapitel aufgeschlagen und die Reise dorthin war der größte Teil meiner ganzen Karriere. In dem Video ging es also eher um Dankbarkeit dafür, sonst nichts. Es wurde ziemlich missverstanden und anders wahrgenommen.

Die Reaktionen der Fans auf Hemsworths Aussage fallen unterschiedlich aus. Viele sind erleichtert. Einige Thor-Gegner äußern dagegen Unmut – sie hätten den Tod der Marvel-Figur offenbar bevorzugt. Und eine dritte Partei hegt Zweifel an den Äußerungen: "Sie haben das Drehbuch umgeschrieben, oder?", heißt es etwa, oder "Wir haben doch gesehen, was du geschrieben hast. Deine Figur bringt das ultimative Opfer."

Was wirklich hinter Hemsworths Worten steckt, lässt sich nicht bestimmen. Womöglich wollte er sich wirklich nur bedanken, ohne Abschied von der Figur zu nehmen.

Gut möglich ist aber auch, dass er mit seinen melancholischen Worten zu viel von einem tragischen Avengers 5-Moment vorweggenommen hat und jetzt zurückrudern muss. Was genau der Star mit dem "neuen Kapitel" meint, wird sich wohl erst zum Kinostart herausstellen.

Wann erscheint Avengers 5: Doomsday im Kino?

Avengers 5 wird am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos erscheinen.