Christopher Nolan wollte Die Odyssee schon vor 21 Jahren ins Kino bringen – ein deutscher Star-Regisseur übernahm den Job stattdessen

Was lange währt, wird endlich gut: Ursprünglich sollte Christopher Nolan sich schon vor 21 Jahren mit der epischen Sage schlechthin beschäftigen. Doch ein deutsche Kollege kam ihm zuvor.

In einem brandneuen Interview sprach Christopher Nolan über seinen 2026 kommenden Film Die Odyssee. Der dreht sich um den gleichnamigen Mythos. Laut dem Regisseur beschäftigt er sich schon seit sehr langer Zeit gedanklich damit, die griechische Sage zu verfilmen. Jetzt kam er endlich dazu.

Odyssee-Regisseur Christopher Nolan wollte eigentlich schon vor über 20 Jahren einen Troja-Film drehen

Gegenüber dem Empire -Magazin (via The Playlist ) berichtet der Meisterregisseur, dass er von Warner Bros. vor langer Zeit dafür angeheuert wurde, den Blockbuster Troja zu drehen. Der Film kam 2004 dann aber unter der Regie von Wolfgang Petersen (Das Boot) in die Kinos.

Ich wurde ursprünglich von Warner Bros. angestellt, um bei Troja Regie zu führen. Wolfgang [Petersen] hatte ihn entwickelt und als das Studio beschlossen hatte, nicht mit seinem Superheldenfilm Batman vs. Superman weiterzumachen, wollte er ihn zurück. Fair enough.

Aber am Ende des Tages war es eine Welt, bei der ich es sehr interessant fand, sie zu erkunden. Ich hatte das also für eine sehr lange Zeit im Hinterkopf. Vor allem ganz bestimmte Bilder. Wie ich mit dem Trojanischen Pferd umgehen wollte, solche Sachen.

Als eine Art Trostpreis soll Christopher Nolan damals Batman Begins angeboten bekommen haben. Und wie wir alle wissen, wurde daraus eine der einflussreichsten Film-Trilogien des bisherigen Jahrhunderts. Hätte Nolan seinerzeit Troja gedreht, hätten wir vielleicht nie The Dark Knight bekommen.

Wolfgang Petersens Sandalen-Epos Troja war 2004 ein großer Erfolg. Nicht zuletzt wohl auch wegen der absolut hochkarätigen Besetzung. Neben Brad Pitt, Eric Bana und Sean Bean haben auch Diane Kruger und Orlando Bloom daran mitgewirkt.

Dem steht Die Odyssee von Christopher Nolan in Nichts nach, ganz im Gegenteil. Auch dieser Cast kann sich wirklich sehen lassen: Zendaya, Anne Hathaway, Elliot Page, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland und viele weitere spielen mit.

Wann startet Die Odyssee in den Kinos?

Schon seit geraumer Zeit gibt es ein offizielles Startdatum für das höchstwahrscheinlich äußerst epische Spektakel rund um die Irrfahrten des Odysseus. Am 16. Juli 2026 soll es soweit sein, dann startet der Sandalenfilm in den Lichtspielhäusern Deutschlands. Wer die volle Dröhnung will, sollte sich ein IMAX-Kino dafür suchen: Die Odyssee ist der erste Kinofilm abseits von Dokus, der komplett im IMAX-Format gedreht wurde.