Christopher Nolan verfilmt die Odyssee: Start, Besetzung und alle wichtigen Infos zu seinem neuen Abenteuer-Epos

Der nächste Film von Christopher Nolan wird The Odyssey und hier findet ihr alles zu Start, Cast und Handlung der fast 3000 Jahre alten Abenteuergeschichte, die nun ins Kino kommt.

Mit The Odyssey hat sich Christopher Nolan ein Mammut-Projekt als neuen Film vorgeknöpft. Er adaptiert das circa 2700 Jahre alte griechische Epos der Irrfahrten des Odysseus und der Cast strotzt nur so vor Stars wie Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Robert Pattinson. Wir halten euch hier mit ständigen Updates zu allen wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden, darunter:



Start

Handlung

Besetzung

Dreharbeiten, Kosten und Technik

Bilder & Trailer

Wann startet Christopher Nolans The Odyssey?

Im Oktober 2024 sickerte erstmals durch, dass Christopher Nolan sein neues Filmprojekt gewählt hat. Nach dem Oscar-Erfolg von Oppenheimer blieben Details zunächst noch geheim, bevor das Projekt (entgegen Gerüchten eines Vampirfilms oder eines Sci-Fi-Helikopterfilms) im Dezember 2024 als Epos The Odyssey enthüllt wurde.

Ein Startdatum hat The Odyssey ebenfalls schon: Am 16. Juli 2026 kommt der Abenteuerfilm in die deutschen Kinos.

Handlung: Darum geht es in Nolans Odyssee

Vom Filmstudio Universal wird Nolans The Odyssey als "mythisches Action-Epos [...] in brandneuer IMAX-Technologie gedreht" beschrieben. So modern die Technik der Neuverfilmung ist, so alt ist zugleich die Vorlage der Geschichte: Das Werk des griechischen Dichters Homer soll im 6. Jahrhundert vor Christus verfasst worden sein, wurde aber erst ein Jahrhundert später schriftlich festgehalten.

Nach Homers vorangegangener Ilias-Geschichte über den Trojanischen Krieg schildert die Odyssee die anschließende Heimreise von König Odysseus nach Ithaka, die mit vielen Abenteuern und Hindernissen verbunden ist. Mittlerweile steht der berühmte, fast 3000 Jahre alte Titel der Irrfahrten deshalb im allgemeinen Sprachgebrauch auch für einen langen Leidensweg ein. Wichtige Stationen, die Odysseus mit seiner Schiffscrew auf dem Heimweg überstehen muss, sind beispielsweise folgende:

Auf der Insel der Lotophagen essen einige von Odysseus Gefährten von einer Frucht des Vergessens , wollen nicht mehr heim und müssen gewaltsam aufs Schiff zurückgebracht werden.

, wollen nicht mehr heim und müssen gewaltsam aufs Schiff zurückgebracht werden. Auf der Ziegeninsel legt sich Odysseus Mannschaft mit dem einäugigen, menschenfressenden Zyklopen Polyphemus an und auch auf Telepylos treffen sie weitere kannibalistische Riesen.

menschenfressenden an und auch auf Telepylos treffen sie weitere kannibalistische Riesen. Auf der Insel Aiaia verwandelt die Zauberin Kirke die Hälfte von Odysseus Männern in Schweine .

die Hälfte von Odysseus Männern in . Als sie die Insel der Sirenen passieren, lässt Odysseus sich an den Schiffsmast fesseln, um ihrem Gesang zu lauschen, ohne den Fabelwesen zu verfallen.

passieren, lässt Odysseus sich an den Schiffsmast fesseln, um ihrem Gesang zu lauschen, ohne den Fabelwesen zu verfallen. Nahe einem Meeresstrudel treffen die Reisenden auf zwei Seeungeheuer : die blutrünstigen, sechsköpfigen Skylla .

: die blutrünstigen, sechsköpfigen . Bei der Nymphe Kalypso auf der Insel Ogygia sitzt Odysseus sieben Jahre als ihr Liebhaber fest.

auf der Insel Ogygia sitzt Odysseus sieben Jahre als ihr Liebhaber fest. Endlich daheim in Ithaka, wo Anwärter um die Hand seiner Ehefrau Penelope werben, verkleidet sich Odysseus als Bettler trifft seinen Sohn Telemachos und besteht den Test, einen Pfeil durch 12 Axtköpfe zu schießen, bevor er seine Identität preisgibt und sich blutig den Verehrern widmet.

Als Abenteuerfilm wurde Homers Odyssee zuvor bereits mehrfach verfilmt, z.B. als Die Fahrten des Odysseus (1954) mit Kirk Douglas, in Franco Rossis italienischer Miniserie Die Odyssee (1968) oder, nur das Finale, kürzlich als The Return (2024) mit Ralph Fiennes.

Die Star-Besetzung der Odyssee: Wer spielt wen in Christopher Nolans Abenteuerfilm?

Eine erstaunliche Anzahl an Stars wurde bereits offiziell für die Besetzung von Christopher Nolans Odyssee verkündet. Wer welche Rolle spielt, ist allerdings noch nicht bei vielen bekannt, obwohl schon Gerüchte kursieren:

Wie üblich tummeln sich in Christopher Nolans Cast viele Stars, mit denen er vorher schon gearbeitet hat. Ob Darsteller mit markantem Profil Bösewichte spielen, muss sich mit der Zeit noch herausstellen. Als Spider-Man-Reunion vereint Nolans Odyssee erstmals wieder Tom Holland und Zendaya vor der Kamera, die auch im echten Leben ein Paar sind.

Robert Downey Jr verpasste eine Götter-Rolle bei Nolan, weil er in seine Marvel-Rückkehr zu stark eingebunden war und deshalb bei Poseidon wohl passen musste.

Wer gehört hinter der Kamera zur Crew von The Odyssey?

Regie und Drehbuch übernimmt natürlich Christopher Nolan



übernimmt natürlich Christopher Nolan Produzentin ist neben Nolan auch wieder seine Frau Emma Thomas

ist neben Nolan auch wieder seine Frau Emma Thomas Soundtrack -Klänge gibt es von Ludwig Göransson (Oppenheimer)

-Klänge gibt es von Ludwig Göransson (Oppenheimer) Kostüme entwirft Ellen Mirojnick (Oppenheimer)

entwirft Ellen Mirojnick (Oppenheimer) Kameramann ist wie so häufig bei Nolan Hoyte Van Hoytema (Tenet)

ist wie so häufig bei Nolan Hoyte Van Hoytema (Tenet) Szenenbild-Verantwortliche ist Ruth De Jong (Oppenheimer)

The Odyssey: Kosten, Dreharbeiten, IMAX-Technik und mehr

Bevor Wolfgang Peterson 2004 Troja (also die Verfilmung von Homers Ilias) mit Brad Pitt ins Kino brachte, soll Christopher Nolan laut THR im Rennen um den Regieposten gewesen sein. Die Odyssee zu adaptieren, klingt also wie eine nachträgliche Traumerfüllung.

Beträchtliche 250 Millionen US-Dollar soll die Odyssee-Verfilmung kosten. Das Budget liegt damit gleichauf mit The Dark Knight Rises, könnte aber noch auf 300 Millionen steigen und wäre damit Nolans teuerste Filmproduktion.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl Universal bereits bekannt gab, dass Christopher Nolan für The Odyssey brandneue Technologie nutzt, die noch nie zuvor zum Einsatz kam, ist bislang nicht bekannt, was genau diese technische Neuerung mit sich bringt. Forbes spekuliert, dass das neue IMAX-Kameramodell gemeint ist, das leichter und leiser ist als die Vorgänger, was die Handhabung und Dialogaufnahme vereinfachen würde. Auf jeden Fall wurde der Film nicht nur teilweise (wie sonst üblich bei großen Szenen), sondern erstmals in der Filmgeschichte komplett mit IMAX-Kameras gedreht.

Der Drehbeginn für Nolans Odyssee wurde für den Februar 2025 angesetzt. Als Drehorte dienen Großbritannien, Marokko und die Liparischen Inseln (auch bekannt als Äolische Inseln) nördlich von Sizilien:

Gedreht wird in Italien auf der Insel Favignana , die schon in Homers Vorlage das Vorbild der Ziegeninsel des Zyklopen gewesen sein soll.

, die schon in Homers Vorlage das Vorbild der Ziegeninsel des Zyklopen gewesen sein soll. In Marokko soll für den Film außerdem die Stadt Troja errichtet werden.

werden. Für den riesenhaften Zyklopen Polyphemus wird in einer griechischen Höhle eine 6 Meter große Monster-Puppe gebaut, die animatronisch bewegt werden kann.

Bilder und Trailer zu Christopher Nolans The Odyssey

Da das Filmprojekt gerade erst mit seinem Dreh anfängt, gibt es noch keine Video-Einblicke, dafür wurde aber schon das erste Bild von Matt Damon als Odysseus veröffentlicht:

Darüber hinaus gibt es bisher nur verschwommene Spionage-Fotos ungebetener Zaungäste der Dreharbeiten, die von Nolans Odyssee in Marokko Festungsmauern und sogar das Trojanische Pferd knipsten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Tom Holland zeigte sich schon kostümiert, mit Christopher Nolan und neben Jon Bernthal, am Odyssee-Set:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehrere Odyssee-Set-Bilder von Zendaya zeigten den Star in antiker Kluft bei den Dreharbeiten mit Christopher Nolan:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sobald weiteres offizielles Bild oder Video-Material hinzukommt, werden wir euch an dieser Stelle dazu auf dem Laufenden halten, damit ihr keinen neuen Einblick verpasst.

Der erste Trailer zu The Odyssey wird aber wohl erst voraussichtlich Anfang 2026 erscheinen, wenn Christopher Nolans Abenteuer vollständig abgedreht und vorzeigbar ist.