Culpa Nuestra kommt schon in 2 Monaten: Amazon enthüllt endlich Startdatum des Culpables-Finales

Fans mussten lange warten. Jetzt wurde endlich das offizielle Startdatum für das große Culpables-Finale auf Amazon Prime Video veröffentlicht. In wenigen Wochen ist es so weit.

Nachdem Ende Dezember 2024 mit Culpa Tuya - Deine Schuld der zweite Teil der Culpables-Reihe bei Amazon Prime Video eingetroffen ist, sitzen Fans der beliebten Streaming-Reihe auf heißen Kohlen. Denn das große Finale hat sich mit Culpa Nuestra - Unsere Schuld bereits lange angekündigt und auch einen ersten Teaser-Trailer gab es schon vor Monaten zu sehen. Was dabei noch ausstand: das genaue Startdatum des dritten Teils.

Über dieses dürfen sich Fans jetzt offiziell freuen. Und das beste: Es liegt nicht mehr in allzu ferner Zukunft.

Culpa Nuestra - Unsere Schuld kommt in Kürze zu Amazon: Poster enthüllt Culpables-Finale

Prime Video hat auf X (ehemals Twitter) ein neues Poster zu Culpa Nuestra - Unsere Schuld veröffentlicht, auf dem das lang ersehnte Startdatum des Films prangt. Demnach wird das Culpables-Finale am 16. Oktober 2025 bei Amazon Prime Video eintreffen. Doch seht selbst:

Der Film basiert wie seine beiden Vorgänger auf der Bestseller-Romanreihe von Mercedes Ron, die zuerst auf der für Fanfictions bekannten Plattform Wattpad veröffentlicht wurde. Die ersten beiden Filme brachen auf Amazon Prime Video sämtliche Streaming-Rekorde und gehören bis heute zu den erfolgreichsten Original-Titeln des Streamers. Ob Culpa Nuestra - Unsere Schuld daran anknüpfen kann, erfahren wir bereits in wenigen Wochen.

Im dritten Teil bildet die Hochzeit von Jenna und Lion den Rahmen für das lang erwartete Wiedersehen zwischen Nick (Gabriel Guevara) und Noah (Nicole Wallace), nachdem diese dramatisch auseinandergegangen waren. Nick kann Noah nicht verzeihen, was eine scheinbar unüberwindbare Barriere zwischen ihnen aufbaut. Er hat mittlerweile das Geschäft seines Großvaters geerbt, während sie noch am Anfang ihrer Karriere steht. Können sie ein letztes Mal ihre Differenzen überwinden und erneut zueinanderfinden?

Nach dem Ende der spanischen Original-Reihe dürfen sich Fans darüber hinaus auf weitere Filme des Culpabes-Universums freuen. Mit Culpa Mia - Meine Schuld: London ist im Februar dieses Jahres bereits das englischsprachige Remake des ersten Teils erschienen. Auch die beiden Fortsetzungen sollen auf Englisch neu aufgelegt werden. Wann Your Fault: London und Our Fault: London erscheinen, steht aktuell jedoch noch nicht fest.

