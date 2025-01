Culpa Tuya und Maxton Hall brechen Mega-Rekorde bei Amazon: Das sind die erfolgreichsten internationalen Filme und Serien auf Prime Video

Young Adult-Titel stehen bei Amazon Prime Video aktuell offenbar hoch im Kurs. 2024 brachen Culpa Tuya - Deine Schuld und Maxton Hall für den Streamer neue Rekorde.

Bereits der erste Teil der Culpa-Reihe stellte für Amazon Prime Video im Jahr 2023 Streaming-Rekorde auf. Nun tut es der Coming of Age-Romanze ihre Fortsetzung gleich. Wie der Streamer in einem neuen Bericht via Deadline veröffentlichte, hat Culpa Tuya - Deine Schuld Ende letzten Jahres den erfolgreichsten Start eines internationalen Titels auf Prime Video aller Zeiten hingelegt. Doch auch ein deutsches Format steht hoch im Kurs.

Culpa Tuya - Deine Schuld legt erfolgreichsten internationalen Amazon-Start aller Zeiten hin

Die Adaption des zweiten Romans von Mercedes Ron, die ihre Bücher zuerst selbst auf der für Fanfictions bekannten Website Wattpad veröffentlichte, konnte sich die Spitzenposition der Amazon-Charts in über 170 Ländern sichern. Das hat vorher noch kein anderer internationaler Titel des Streamers geschafft – weder Film noch Serie.

Der Siegeszug der Culpa-Reihe soll damit jedoch noch nicht vorbei sein. Schon in wenigen Wochen erscheint mit Culpa Mia - Meine Schuld: London ein englischsprachiges Remake des ersten Teils. Zudem steht mit Culpa Nuestra - Unsere Schuld bereits Teil 3 und der vorläufige Abschluss der Reihe in den Startlöchern. Dieser soll ebenfalls noch dieses Jahr auf Prime Video erscheinen.

Maxton Hall ist erfolgreichste internationale Serie des Jahres 2024

Wenngleich die beiden meistgestreamten internationalen Titel auf Amazon Prime Video Filme aus Spanien umfassen, findet sich auf Platz 3 eine Serie aus Deutschland. Maxton Hall - Die Welt zwischen uns hat es nach einer Chartplatzierung in über 120 Ländern mit der ersten Staffel nicht nur in die Jahres-Top-10 geschafft. Die Coming of Age-Romanze mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten führt damit die Liste der internationalen Serien des Jahres 2024 bei dem Streamer sogar gänzlich an.

Fans des Serien-Hits dürfen sich natürlich auch hier längst auf Nachschub freuen. Maxton Hall wird voraussichtlich spätestens diesen Sommer mit Staffel 2 auf Amazon Prime Video zurückkehren.

Das sind die Top 10 der nicht-englischsprachigen Original-Titel von Amazon 2024:

