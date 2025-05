Das erste offizielle Bild aus Avatar 3 ist da: Es zeigt eine wutentbrannte Rückkehrerin

Nach ersten Konzeptbildern wurde jetzt das erste offizielle Bild aus Avatar 3: Fire and Ash veröffentlicht. Darauf zu sehen ist Zoe Saldañas Neytiri, die nach Teil 2 außer sich ist vor Wut.

Der vielleicht größte Blockbuster 2025 soll immer noch im Dezember starten. Es geht natürlich um Avatar 3: Fire and Ash, zu dem bislang nur wenige Auserwählte einen ersten Trailer gesehen haben. Im Netz sollte die Vorschau in naher Zukunft aber auch endlich landen.

Jetzt ist immerhin das erste offizielle Bild aus dem kommenden Film von James Cameron veröffentlicht worden. Es zeigt Zoe Saldaña in ihrer Paraderolle als Neytiri.

Erstes offizielles Avatar 3-Bild zeigt Zoe Saldaña als wütende Neytiri

Das britische Filmmagazin Empire hat exklusiv das erste Bild aus Avatar 3 geteilt. Schaut es euch hier direkt an:

Im Gespräch mit Empire spricht die Schauspielerin über die Rückkehr ihrer Figur, die im Vorgänger Avatar 2: The Way of Water den Verlust eines ihrer Kinder erleiden musste:

Dieser Schmerz setzt sich nahtlos fort. Und weil er nirgendwo hin kann und nicht verschwindet, kann auch Wut daraus entstehen. [Die Sullys] werden als Familie auf die Probe gestellt. Nicht nur, was passiert, wird sie dazu zwingen, die Bindung zu ihrem Mann zu hinterfragen, sondern auch ihre Bindung zu sich selbst, ihrem Volk, ihrem Land und der Art der Na’vi. Sie wird alles hinterfragen.

Wann startet Avatar 3 im Kino?

Der dritte Teil der Sci-Fi-Reihe soll am 17. Dezember 2025 im Kino starten. Wenn der Release eingehalten wird, sollte der erste Trailer in den nächsten Wochen erscheinen.

In Avatar 3 werden neue Stämme auf Pandora wie der Tlalim-Klan aka Wind Traders eingeführt. Der bewegt sich mit Luftschiffen durch den Himmel. Als Bösewichte sind außerdem die sogenannten Ash People aus dem Mangkwan-Klan dabei. Sie kommen mit roter Kriegsbemalung und Feuerpfeilen ausgestattet daher.