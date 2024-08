Das gab es bei Gefragt - Gejagt seit 12 Jahren nicht mehr: Selbst Moderator Bommes ist total überrascht

Am Freitagabend gab es eine Neuheit unter den Jägern, die es seit 12 Jahren nicht mehr gegeben hat. Selbst Alexander Bommes schien überrascht.

Eingefleischte Gefragt - Gejagt-Fans bemerken so manches Detail in einer so etablierten Quizshow. Diesen Fans dürfte aufgefallen sein, dass einer der Jäger in einem sehr untypischen Outfit zur Show erschien.



Gefragt - Gejagt: Bommes war überrascht von Jacobys Outfitwahl

Nach der ersten Schnellraterunde konnte sich Morris als erster Teilnehmer 2.500 Euro sichern. Danach wurde wie immer der Jäger der Show vorgestellt: In diesem Fall Sebastian Jacoby. Bis zu seinem Auftritt schien alles normal, bis Alexander Bommes das ungewöhnliche Outfit von Jacoby auffiel.



Jacoby betrat die Bühne in einem hellblauen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Darüber trug er eine dunkle Weste. Bommes fiel das ungewohnte Sommeroutfit sofort auf, erscheint er doch sonst immer mit Sakko und Krawatte zur Quizshow.



Jacoby scherzte: “Ich komme direkt von der Gartenarbeit.” Bommes erwiderte zu seiner Outfitwahl:



Das ist, Jacoby, wenn ich da richtig mich erinnere, die erste Sendung in 12 Jahren, in der sie kein Jackett tragen.

Jacoby bestätigte dies, erwähnte aber auch, dass er schon einmal in einer Sendung ohne Krawatte aufgetreten sei.



Jacobys Outfit bei Gefragt - Gejagt: Reaktion fallen positiv aus

Das Outfit kam bei den Zuschauer:innen gut an. Eine Instagram-Userin schrieb:



Herr Jacoby sieht heute sehr gut aus, sollte öfter sein Sakko weglassen.

Eine andere Userin ergänzte:



Herr Jacoby sieht so leger sehr gut aus...nächste Stufe wären mal Hosenträger



Wo die Folge von Gefragt - Gejagt zu sehen ist

Diese Folge wurde am Freitag, den 23. August ausgestrahlt und ist in der Mediathek der ARD abrufbar. Gefragt - Gejagt läuft montags bis freitags um 10.30 Uhr und 18.00 Uhr im Ersten.