Das große Attack on Titan-Finale kommt heute ins Kino, aber es gibt einen Haken

Mit Attack on Titan: The Last Attack kann man heute das epische Anime-Finale der finsteren Fantasy-Saga im Kino erleben.

Attack on Titan ist schon zwei Mal zu Ende gegangen: 2021 als Manga von Hajime Isayama und 2023 als Anime-Serie aus dem Hause MAPPA. Die letzten beiden Specials, mit denen die beliebte Riesen-Saga beendet wurde, schnitt man daraufhin zum Compilation-Film Attack on Titan: The Last Attack zusammen, der mit zum Teil verbesserter Animation vom Ende von Eren Jäger und Co. erzählt.

Am heutigen Dienstag, den 25. Februar 2025, kommt der Anime hierzulande ins Kino. Wenn ihr ihn erleben wollt, müsst ihr euch aber sputen, denn der Event-Film läuft wirklich nur heute in ausgewählten Lichtspielhäusern – mancherorts auf Japanisch mit Untertiteln und mancherorts in der deutschen Synchronfassung.

Attack on Titan: The Last Attack bringt die Anime-Saga zum epischen Abschluss

Attack on Titan beginnt mit dem Angriff der Titanen auf Erens (Yuki Kaji) eingemauerte Heimatstadt, bei dem seine Mutter von einem der Riesen verschlungen wird. Mit seinen Kindheitsfreunden Mikasa (Yui Ishikawa) und Armin (Marina Inoue) schließt Eren sich daraufhin dem militärischen Aufklärungstrupp an, um den Titanen Paroli zu bieten. Später stellt Eren jedoch fest, dass er sich selbst in einen Titanen verwandeln kann und entdeckt ungeahnte Wahrheiten über die Welt, in der sie zu überleben versuchen.

In Attack on Titan: The Last Attack müssen Erens ehemalige Kamerad:innen ihn schließlich aufhalten, nachdem er das sogenannte Erdrumoren auslöst, durch das so gut wie alle Lebewesen in der Welt vernichtet werden würden. Regisseur Yuichiro Hayashi (Kakegurui, Dorohedoro) inszenierte diesen epischen Endkampf bildgewaltig und mit derselben bittersüßen Abschlussnote, die auch im Manga-Finale für gespaltene Meinungen sorgte.

Darüber hinaus musste sich schon die Manga-Vorlage im Angesicht gewisser Enthüllungen Kritik gefallen lassen. Unter anderem wird argumentiert, dass es sich um eine ungeschickte Allegorie über Juden und Nazis mit vertauschten Täter- und Opferrollen handelt. Auch japanischer Nationalismus und ein faschistoider Subtext wurden Attack on Titan unterstellt.

Bei uns auf Moviepilot wurde Attack on Titan von 2.645 Nutzer:innen bewertet und liegt mit einer 8,4 von 10 in der Community-Wertung auf Platz 2 der besten Anime-Serien aller Zeiten – direkt hinter der Top-Serie, die neuerdings wieder auf Netflix ist.

Anime-Serie Attack on Titan im Stream?

Der Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll hat aktuell die Staffeln 2 bis 4 im Angebot. Für die 1. Season von Attack on Titan muss man sich derzeit die Blu-ray oder DVD von Kazé besorgen. Und wer es komplett analog bevorzugt: Die Manga-Vorlage ist mit allen 34 Bänden beim Carlsen-Verlag erschienen.