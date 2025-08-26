Das hat noch kein Film zuvor geschafft: Netflix-Sensation KPop Demon Hunters stellt weiteren Rekord auf

KPop Demon Hunters setzt seine Siegessträhne fort und stellt einen weiteren Rekord auf. Jetzt erreichte der Netflix-Sommer-Hit einen Meilenstein, den kein anderer Film zuvor erreicht hat.

Die Erfolgssträhne des mittlerweile zweiterfolgreichsten Netflix-Films aller Zeiten scheint kein Ende zu nehmen. Doch nicht nur auf der Streaming-Plattform ist KPop Demon Hunters eine dominante Wucht, auch in der Musikbranche zeugen die Songs des Films von einer erstaunlichen Präsenz. Der Soundtrack des Films hat nun einen neuen Rekord aufgestellt, der seit Saturday Night Fever nicht mehr erreicht wurde.

KPop Demon Hunters stürmt mit mehreren Songs die Musik-Charts

Kpop Demon Hunters ist diesen Sommer nicht nur aus den Netflix-Charts, sondern auch aus den Musik-Charts nicht mehr wegzudenken. Der Soundtrack des Animationsfilms rund um die Dämonen jagende KPop-Gruppe Huntrix ist dermaßen eingängig, dass in den USA inzwischen eine Sing-Along-Version des Films in ausverkauften Kinosälen gezeigt wurde.

Wie Variety berichtet, haben es insgesamt vier Songs gleichzeitig in die Top 10-Liste der Billboard Hot 100-Charts geschafft. Es gab bereits vier Filme, die vier oder mehr Songs in die Top 10 hieven konnten. Der Letzte war Waiting to Exhale - Warten auf Mr. Right mit insgesamt fünf Songs. Doch Kpop Demon Hunters ist der erste Film, bei dem die vier Songs gleichzeitig in der Top 10-Liste vertreten waren.

Es handelt sich bei den besagten Songs um "Golden", "Your Idol", "How It's Done" und "Soda Pop". Drei davon belegten sogar zur gleichen Zeit eine Platzierung in der Top 5, was keinem Film seit Saturday Night Fever mehr gelang.

Wann und wo kann man die Sing-Along-Version von KPop Demon Hunters sehen?

Hierzulande lief die Sing-Along-Variante von KPop Demon Hunters leider nicht in den Kinos. Dafür kann man sie seit dem 25. August 2025 auf Netflix streamen.

Podcast: Warum Netflix-Sensation KPop Demon Hunters alle Rekorde bricht

