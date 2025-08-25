KPop Demon Hunters überrascht Fans mit neuer Fassung bei Netflix: Sie war sogar im Kino zu sehen

Für Fans von KPop Demon Hunters hält Netflix ab sofort eine Überraschung bereit. Denn eine brandneue Version des Fantasy-Erfolgs steht jetzt beim Streamer im Programm.

Die Erfolgsgeschichte des Fantasy-Animationsfilms KPop Demon Hunters bei Netflix nimmt kein Ende. Nachdem das musikalische Abenteuer vor kurzem zum zweiterfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten aufgestiegen ist, war er dieses Wochenende als neue Version in den US-Kinos zu sehen – und schrieb dort Netflix-Geschichte als erster hauseigener Streaming-Film, der die Kinocharts erobert hat.

Diese brandneue Version von KPop Demon Hunters gibt es jetzt auch weltweit beim Streamer im Programm zu sehen.

Neue Version von KPop Demon Hunters jetzt bei Netflix: Das erwartet die Fans

Alle Zuschauer:innen, denen es die Musik von KPop Demon Hunters angetan hat, dürfen sich darüber ganz besonders freuen. Denn bei der neuen Variation handelt es sich um eine Sing-Along-Version. In dieser werden die Texte der Lieder als Untertitel eingeblendet, während die Wörter im Songverlauf wie beim Karaoke passend eingefärbt werden.

Die Sing-Along-Version hat am Wochenende in den USA Netflix-Geschichte geschrieben und an den Kinokassen circa 18 bis 20 Millionen US-Dollar eingespielt. Als Film, der bereits seit neun Wochen im Streaming-Abo verfügbar ist, ist das ein unglaublicher Erfolg. Und nicht nur das: In den USA sicherte sich die Sing-Along-Version von KPop Demon Hunters sogar die Spitzenposition der Kino-Charts und ging noch vor Horror-Hit Weapons - Die Stunde des Verschwindens ins Ziel.

So könnt ihr die neue Sing-Along-Version von KPop Demon Hunters bei Netflix schauen

Auch wenn deutsche Fans nicht in den Genuss einer Kinovorstellung der Karaoke-Version kommen, darf sich ab sofort über die neue Film-Variation im Netflix-Programm gefreut werden. Diese steht dort seit dem heutigen 25. August 2025 für alle Abonnent:innen im Programm bereit.

Darüber hinaus dürfen sich KPop-Anhänger:innen längst in Sicherheit wiegen, dass die Geschichte des Huntr/x-Trios weitergeht. Denn der Streamer plant gleich ein ganzes Universum für KPop Demon Hunters.

