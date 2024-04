Das schafft kein Lieferdienst: Leckere Pizza in nur 4 Minuten backen mit diesem Pizzaofen im Angebot

Im Pizzaofen ist die Lieblingspizza in wenigen Minuten fertig gebacken. Das spart im Gegensatz zu Lieferdiensten jede Menge Zeit und Geld. Bei Amazon findet ihr den Ariete Pizzaofen im Angebot.

Gerade am Wochenende, wenn Freunde zu Besuch kommen, will wohl niemand stundenlang in der Küche stehen. Doch auch die überlasteten Lieferdienste brauchen einige Zeit, bis sie das Essen vor die Tür bringen. Eine richtig gute und leckere Alternative bietet der Pizzaofen. In nur vier Minuten liefert er leckeres Essen wie vom Italiener. Der Pizzaofen von Ariete ist bei Amazon zurzeit im Angebot und um 27 Prozent reduziert.

Ariete Pizzaofen Deal Zu Amazon

Der Vorteil von Pizzaöfen im Vergleich zu herkömmlichen Backöfen liegt in der deutlich höheren Temperatur, die sie innerhalb kurzer Zeit erreichen können. Das sorgt für eine fixe Backzeit, die auch Tiefkühlpizza schmackhafter machen können. Ein weiterer Vorteil: Wer kein Fan von der labbrigen Pizza aus der Mikrowelle ist, kann seine Reste vom Vortag nochmal knusprig aufbacken.

Der Ariete Pizzaofen backt leckere Speisen in 4 Minuten

Der 1.200 Watt leistungsstarke Ariete Pizzaofen 919 * ist mit einem extrem hitzebeständigen Stein ausgestattet, der die 400° C Temperatur gleichmäßig verteilt. Mit dem Timer kann die Backzeit festgelegt werden. Laut Hersteller braucht es nicht mehr als vier Minuten, um eine 30 cm Pizza im Ofen zuzubereiten. Durch die Antihaft-Beschichtung ist der Ofen anschließend leicht zu reinigen.

Ariete Ariete Pizzaofen 919 kann mehr als nur Pizza

Den rohen und fertig gebackenen Teig könnt ihr mit den im Set enthaltenen Pizzaschaufeln aus Edelstahl leichter im Ofen platzieren und herausnehmen und auf dem mitgelieferten Holzbrettchen anrichten.

Der Ariete Pizzaofen kann mehr als nur Pizza

Dank der fünf Garstufen, kann in dem Ofen noch mehr als nur das italienische Leibgericht gebacken werden. Für einen schönen Filmabend lassen sich auch Quiches, Toasts und Teigtaschen zubereiten. Zum Frühstück können auch frische Croissants aufgebacken werden.

Leckere Rezeptideen für den Pizzaofen

Wer wissen möchte, wie der perfekte Teig gelingt oder welche ausgefallenen Konstellationen es für einen schmackhaften Belag gibt, findet Anreiz in dem Kochbuch Pizza Passion: Wie du zu Hause die beste Pizza deines Lebens backst *.

Der Amazon-Besteller von Sven Teichmann hat den besten Pizzabäcker:innen der Welt ihre Geheimnisse entlockt und beschreibt diverse Techniken für den perfekten Teig. Dabei wurden auch glutenfreie Pizzaböden bedacht. Außerdem findet ihr Rezepte für Pinsa, Focaccia und erstklassiger selbst gemachter Tiefkühlpizza

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.