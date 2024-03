Das Signal bei Netflix: Florian David Fitz und Peri Baumeister über Alien-Panik, deutsche Science-Fiction und internationalen Ruhm

Mit Das Signal hat Netflix eine neue deutsche Mystery-Serie veröffentlicht, die große Science-Fiction-Fragen stellt. Wir stellten den zwei Stars Florian David Fitz und Peri Baumeister wiederum unsere Fragen.

Die deutsche Sci-Fi-Mystery-Erzählung Das Signal ist am 7. März 2024 bei Netflix gestartet. In der 4-teiligen Miniserie warten Sven (Florian David Fitz) und seine Tochter auf die Rückkehr ihrer Ehefrau und Mutter Paula (Peri Baumeister) auf die Erde. Doch dann verschwindet die Astronautin nach ihrem Ausflug ins All spurlos. Was ist geschehen? Hat sie da draußen eine Entdeckung gemacht? Die Familie geht Hinweisen nach, die Antworten liefern könnten.



Moviepilot traf Florian David Fitz und Peri Baumeister, um sie im Rahmen der Sci-Fi-Serie Das Signal über deutsche Genre-Stoffe, Netflix-Ruhm und Außerirdische auszufragen.

Florian David Fitz & Peri Baumeister sprechen über Netflix' Das Signal

Netflix Das Signal: Peri Baumeister & Florian David Fitz

Das Signal hat als Film-Projekt angefangen und wurde dann zur Miniserie für Netflix. Hat sich dadurch etwas grundlegend verändert? Was hat euch an dem Stoff begeistert?

Florian David Fitz: Das Ende von Das Signal – diese Buchstützen des Beginns und des Schlusses – gab es von Anfang an. Das war auch das, was ich so toll fand. Ein starkes Ende, das einen gut aufräumt und trotzdem neue Fragen stellt. Dabei fängt es ja eigentlich mit einem Schicksalsschlag für eine Kleinfamilie an. Aber dann explodiert diese Geschichte. Das fand ich super, nachdem das Publikum heutzutage ja schon einiges an Enthüllungen gesehen hat. Ich glaube schon, die Leute wollen ein Rätsel.

Wenn morgen die Nachrichten-Meldung käme: Es wurde ein UFO gesichtet, die Außerirdischen kommen! Was glaubt ihr, wie ihr darauf reagieren würdet?



Florian David Fitz: Also ... mir wäre nicht so wohl dabei. [lacht]



Peri Baumeister: Ich würde jetzt gerne antworten, dass wir doch bitte lernen sollten, das Fremde zu umarmen. Doch ich glaube, dass ich Muffensausen hätte. Aber wer weiß: vielleicht müssen wir lernen, unser Denken etwas offener zu gestalten?



Glaubt ihr, dass irgendwo da draußen Aliens gibt?

Peri Baumeister: Wahrscheinlich ist es schon. Nur nicht hier in der Nähe. Nicht in unserem Sonnensystem.



Florian David Fitz: Es ist keine Frage des Glaubens. Es ist eine Frage der mathematischen Wahrscheinlichkeit!

Netflix

Ihr spielt in Das Signal zwei Figuren mit gegensätzlicher Weltsicht: Sven geht an die Einschätzung der Menschheit eher pessimistisch und Paula hoffnungsvoller heran. Wie schätzt ihr euch selbst dazu ein?



Florian David Fitz: Ich glaube nicht, dass wir der Evolution letzter Schluss sind. Ich glaube aber auch, dass wir uns nicht für das kasteien dürfen, was wir offenbar nun mal sind: Tiere, die ein gefährlich kluges Hirn im Schädel haben, das ihnen für Tiere unfassbare Sachen ermöglicht. Wir können vernünftig handeln, aber es kostet uns immer Kraft. Viel leichter fällt uns natürlich alles, was aus Bauch kommt, aus unserem Instinkt. Die Spanne zwischen unserer theoretischen Vernunft und unseren Aktionen macht es ja manchmal so frustrierend.

Peri Baumeister: Ich habe letztens mit meiner Tochter Die Sendung mit der Maus geguckt. Und zwar zum Thema Weltall. Da kam ein Interview mit einem Astronauten, der von oben auf die Erde schaut. Da kam heraus, wie absurd sich das anfühlt, wenn man herauszoomt und fragt: Was tut ihr da eigentlich?

Florian David Fitz: Alle Astronauten, die jemals da oben waren, sagen eine Sache: Sie wünschen jedem Menschen einmal diesen Blick. Weil es uns einnordet. Eine Murmel im Weltall. Das ist die Realität. Nicht der ganze Scheiß, der uns tagtäglich umtreibt.

Ihr habt deine Szenen im Weltall natürlich nicht in echter Schwerelosigkeit gedreht, Peri: Aber wie funktioniert es, diese Sci-Fi-Szenen in der Raumstation echt aussehen zu lassen?



Peri Baumeister: Das Signal wurde in den Bavaria-Studios gedreht. Dort wurde die ISS [International Space Station] in Teilen nachgebaut. Nur an der Decke fehlte ein Stück, sodass wir an Dreipunkt- und Vierpunkt-Geschirren an Metallseilen in der Luft hingen und von Leuten an einem Flaschenzug bewegt wurden. Es passierte schon das eine oder andere Mal, dass man dabei absackte.

Für die weiten Kamera-Einstellungen war diese Methode gut, um zu zeigen, wie man sich physikalisch im Raum bewegt. Bei den näheren Aufnahmen haben wir viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten ausprobiert: Unter anderem saß ich auf Gymnastikbällen, die an Gurten festgeschnallt waren, oder auf Stühlen mit beweglichen Gliedern. Manchmal auch einfach nur in einer [die Knie beugenden] Squad-Haltung. Das war anstrengend, aber hat auch viel Spaß gemacht.

Netflix Das Signal: Peri Baumeister im "Weltall"

Falls Weltraum-Tourismus irgendwann massentauglich, erschwinglich und nicht umweltschädlich möglich ist: Würdet ihr ins All fliegen?

Peri Baumeister: Auf keinen Fall!

Florian David Fitz: Ich habe zwei Seelen in meiner Brust. Ein Teil von mir sagt, das wäre schon richtig geil. Ich glaube, der Blick wäre toll, und was das mit einem macht. Aber andererseits: Um Gottes willen! Man stellt sich das so romantisch vor, aber das Raumschiff ist eine Metallröhre! Die tausendfach geatmete Luft reproduziert. Du pinkelst in irgendwelche Beutel. Du isst Staub-Essen, das du mit heißem Wasser aufkochst. Du riechst nicht richtig, deine Schleimhäute schwellen zu. Und du hast ein Fenster, wo du auf diese wunderbare Welt blicken kannst. Ich glaube, es ist weniger glamourös, als man denkt.

Svens und Paulas Tochter ist taubstumm: Habt ihr für Das Signal extra Gebärdensprache gelernt?

Florian David Fitz: Wir haben das so gelöst, dass einfach jemand die Hände unter meinen Achseln durchgestreckt und das für mich gemacht hat. [lacht] Nein: Wir haben am Anfang versucht, die Grundlagen zu lernen. Aber es ist eine wirkliche Sprache. Die lernst du nicht so schnell.

Und es ist nicht wie Spanisch, wo man einfach das Wort nachbildet und versteht, egal wie man es betont. Gebärdensprache ist eher wie Chinesisch: Wo du scheinbar dasselbe Wort sagst und es bedeutet plötzlich etwas völlig anderes. Unsere Trainerin hat uns dann auf kleinste Details wie Handdrehungen und Mundbilder aufmerksam gemacht.

Peri Baumeister: Mich hat das wirklich beeindruckt. Ich hatte nur einen Satz in Gebärdensprache und habe es geschafft, ihn dreimal falsch zu machen.

Netflix Das Signal: Sven mit taubstummer Tochter Charlie

Das Signal wird bei Netflix weltweit veröffentlicht. Knüpft man daran als Schauspieler:in auch Hoffnungen auf einen internationalen Durchbruch oder mehr Rollen im Ausland?



Peri Baumeister: Also über Anfragen von internationalen Produktionen, wenn sie gut sind, würde ich mich freuen. Aber das kommt auf die Geschichten und Drehbücher an. Es muss einfach weit davon entfernt sein, was ich zuletzt gemacht habe und mich irgendwo reizen, berühren oder triggern.

Florian David Fitz: Internationale Projekt-Anfragen: supergerne. Aber wenn ich mir die Frage stelle, ob mein Leben einen Deut besser wäre, wenn ich internationaler Superstar wäre? Definitiv nicht. Das Leben wird für diese Leute dann doch ernüchternd klein.

Was war denn das Letzte, was euch bei Netflix oder einem anderen Streamingdienst begeistert hat?



Peri Baumeister: Mein Lehrer, der Krake. Eine richtig schöne Doku. Ist aber schon länger her.



Florian David Fitz: Ich fange immer an, die Streamer zu vermischen. – Zuletzt habe ich viele Sachen aus Interesse geschaut. Zum Beispiel Bridgerton: ein Riesen-Erfolg, aber das ist als Genre so weit weg von mir, dass ich dazu nicht viel beitragen kann. [lacht] Was mich nachhaltig beeindruckt hat, ist Fleabag – vor allem die zweite Staffel war ein Meisterwerk! Und The Terror: auch ein Meisterwerk.



Würdet ihr mehr Genre-Stoffe wie Science-Fiction in Deutschland begrüßen?

Florian David Fitz: Genre-Stoffe? Ja, absolut. Geil!

Peri Baumeister: Ich mache momentan genau das Gegenteil: Tatorte. [lacht] [Anmerkung der Redaktion: Sie ist demnächst in Tatort - Die kälteste Maschine zu sehen.]

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.