Das Sommerhaus der Stars fällt diese Woche aus: RTL hat einen guten Grund dafür

Wenn das Sommerhaus der Stars Jahr für Jahr seine Pforten öffnet, dann schweben Reality-TV-Fans im siebten Himmel. Denn in kaum einer deutschen TV-Show gibt es so viel Drama, Action und Emotionen zu sehen wie hier. Inzwischen wurden bereits 4 Folgen der Jubiläumsstaffel gesendet, doch bei Folge 5 kommt es zu einer unerwarteten Programmänderung im RTL-Programm.
RTL splittet Sommerhaus-Folge: Dank TV-Event kommt es zur Programmänderung
Nachdem es in der aktuellen Sommerhaus-Staffel bereits heftig zur Sache gegangen ist, brennt das Publikum darauf, endlich zu erfahren, wie es in Folge 5 weitergeht. Leider macht RTL den Fans hier einen Strich durch die Rechnung: Am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, wird keine neue Folge von Das Sommerhaus der Stars bei RTL gesendet. Folge 5 wird erst am 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL laufen.
Diese Programmänderung wirkt sich auch auf die Online-Ausstrahlung aus. Normalerweise geht beim Streamingdienst RTL+ die aktuelle Folge stets eine Woche vor TV-Ausstrahlung online. Um den Ausfall der Folge auszugleichen, hat sich RTL+ also kurzerhand für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden: Folge 5 wurde in zwei Teile gesplittet. Teil 1 ist bereits online, Teil 2 steht ab dem 7. Oktober 2025 auf Abruf bereit.
Der Grund für die Programmänderung ist ein XXL-Spezial von Kultshow Wer wird Millionär?. Eine Woche lang lädt Günther Jauch bei RTL zur 3-Millionen-Euro-Woche. Shows wie das Sommerhaus der Stars mussten für diese Sonderausgabe ihre Sendeplätze räumen.
Nach Programmänderung: Wann geht es mit dem Sommerhaus der Stars weiter?
Sommerhaus-Fans können aufatmen, denn ab der nächsten Woche geht es weiter. Folge 5 wird im linearen TV am 14. Oktober nachgeholt, alle nachfolgenden Episoden verschieben sich demnach um eine Woche nach hinten.