Das Sommerhaus der Stars fällt diese Woche aus: RTL hat einen guten Grund dafür

Das Sommerhaus der Stars ist im Reality-TV ein absolutes Muss. Normalerweise läuft die Show immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL, doch diese Woche müssen Fans auf ihre wöchentliche Portion Drama leider verzichten. Wir verraten euch, was es mit der Programmänderung auf sich hat.

Wenn das Sommerhaus der Stars Jahr für Jahr seine Pforten öffnet, dann schweben Reality-TV-Fans im siebten Himmel. Denn in kaum einer deutschen TV-Show gibt es so viel Drama, Action und Emotionen zu sehen wie hier. Inzwischen wurden bereits 4 Folgen der Jubiläumsstaffel gesendet, doch bei Folge 5 kommt es zu einer unerwarteten Programmänderung im RTL-Programm.

RTL splittet Sommerhaus-Folge: Dank TV-Event kommt es zur Programmänderung

Nachdem es in der aktuellen Sommerhaus-Staffel bereits heftig zur Sache gegangen ist, brennt das Publikum darauf, endlich zu erfahren, wie es in Folge 5 weitergeht. Leider macht RTL den Fans hier einen Strich durch die Rechnung: Am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, wird keine neue Folge von Das Sommerhaus der Stars bei RTL gesendet. Folge 5 wird erst am 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL laufen.

Diese Programmänderung wirkt sich auch auf die Online-Ausstrahlung aus. Normalerweise geht beim Streamingdienst RTL+ die aktuelle Folge stets eine Woche vor TV-Ausstrahlung online. Um den Ausfall der Folge auszugleichen, hat sich RTL+ also kurzerhand für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden: Folge 5 wurde in zwei Teile gesplittet. Teil 1 ist bereits online, Teil 2 steht ab dem 7. Oktober 2025 auf Abruf bereit.

Der Grund für die Programmänderung ist ein XXL-Spezial von Kultshow Wer wird Millionär?. Eine Woche lang lädt Günther Jauch bei RTL zur 3-Millionen-Euro-Woche. Shows wie das Sommerhaus der Stars mussten für diese Sonderausgabe ihre Sendeplätze räumen.



Nach Programmänderung: Wann geht es mit dem Sommerhaus der Stars weiter?

Sommerhaus-Fans können aufatmen, denn ab der nächsten Woche geht es weiter. Folge 5 wird im linearen TV am 14. Oktober nachgeholt, alle nachfolgenden Episoden verschieben sich demnach um eine Woche nach hinten.