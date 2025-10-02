Harald Glööckler schockt mit Beauty-Beichte: So viel Geld hat er wirklich in Schönheits-OPs gesteckt

Harald Glööckler fällt immer wieder mit seinem extremen Äußeren auf. Jetzt hat der Stardesigner so offen wie nie über seine Beauty-OPs gesprochen. Der Preis für die XXL-Veränderung schockt alle.

Glamour-Make-up, rabenschwarzer Bart, volle Lippen und eine wilde Mähne: So kennen wir TV-Promi und Stardesigner Harald Glööckler. Der exzentrische Modeschöpfer ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen TV. Kein Wunder, denn Glööckler weiß genau, wie er mit seinem ungewöhnlichen Look jegliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Ganz gleich, ob man ihn liebt oder hasst – eins ist sicher: Wirklich niemand vergisst sein Gesicht. Selbst TV-Titan Stefan Raab hält sich da mit Witzen nicht zurück. Jetzt spricht der Promi so offen wie nie über seine zahlreichen Beauty-Eingriffe. Diese unglaubliche Summe hat er wirklich für Schönheits-OPs ausgegeben.

"Komme mit Verfall nicht gut klar": Das ist der tragische Grund hinter Glööcklers Beauty-OPs

Das TV-Publikum sieht Harald Glööckler gerne als Paradiesvogel, doch in ruhigen Momenten gewährt der Designer intime Einblicke, die zeigen, dass hinter der Glitzer-Fassade ein sensibler, verletzlicher Mensch steckt. Im RTL-Interview spricht Glööckler über den wahren Grund für seine zahlreichen Beauty-Eingriffe. Seine Mutter sei ungewollt ein abschreckendes Beispiel gewesen:

Ich habe mit 12 Jahren erleben müssen, wie meine Mutter in einem Jahr gefühlt 90 Jahre älter wurde. Ich habe diesen Verfall gesehen an ihr und mit diesem Verfall komme ich nicht gut klar.

Der Designer greift also auf Beauty-OPS zurück, "um dem Verfall Einhalt zu gebieten." Dass Glööcker seine OPs aber ausgerechnet auf den "Verfall" seiner Mutter zurückführt, lässt Fans aufhorchen. Der Designer sprach in der Vergangenheit über seine angsterfüllte Kindheit voller Gewalt, denn sein Vater habe die Familie terrorisiert. Glööcklers Mutter soll bei einer Attacke des Vaters ums Leben gekommen sein, als er 13 Jahre alt war. Über die traumatische Geschichte sprach er 2022 in Kurt Krömers rbb-Show:

Es gab keine Sekunde in meiner Kindheit, in der ich keine Angst haben musste, dass die Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist. Irgendwann kam es dann auch zum schrecklichen Ende.

Sechsstellige Summe: So viel hat Harald Glööcker in sein Aussehen investiert

Beim RTL-Interview verrät Glööcker, wie viel er sich seine Beauty-OPs hat kosten lassen: "Sie können da schon ein Haus bauen." Als der Sender genauer nachhakt, verrät er dann doch eine konkretere Zahl: Nach eigener Aussage soll er ca. 600.000 Euro in seinen Körper investiert haben.

Ganz genau weiß der pompööse Designer es inzwischen selbst nicht mehr: "Ich kann's ihnen nicht genau sagen. Ich mache seit 30 Jahren Unterspritzungen, ich gehe zum Frisör, man muss ja dann alles dazurechnen." Kein Wunder also, dass Glööckler das Ergebnis seiner Bemühungen auf Instagram stolz zur Show stellt:

Die XXL-Summe sei es aber allemal wert gewesen: "Das ist Investition in meine Marke." Zweifelsohne lebt die Kunstfigur Glööckler von ihrem extremen Look. Ohne XXL-Lippen und extravagantem Make-up wäre der Designer kaum wiederzuerkennen. Wie Glööckler ungeschminkt aussieht, ließ sich 2022 bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! beobachten:





Harald Glööckler im TV bewundern: Wann läuft My Style Rocks Germany?

Harald Glööcklers Doku-Soap auf RTL Zwei wurde nach zwei Folgen eingestellt, aber zum Glück gibt es den Designer gerade bei einer anderen Show zu sehen. Bei der Fashion-Wettbewerbsshow My Style Rocks Germany muss Glööckler die Looks von Promis bewerten. Die Show gibt es immer Montag bis Freitag, um 17:00 Uhr bei Sport1 zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.