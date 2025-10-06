Die 3-Millionen-Euro-Woche startet wieder bei Wer wird Millionär: Alle Regeln & Sendetermine im Überblick

Seit einigen Jahren lockt Wer wird Millionär? mit der 3-Millionen-Euro-Woche Kandidat:innen mit dem ganz großen Geld. Wir geben einen Überblick über die Regeln der speziellen Woche.

2022 begann die erste 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär?. Seitdem hat noch keine der bisherigen Kandidat:innen den ganz großen Gewinn geholt. Ob es diesmal so weit sein wird?



Die 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär: Alle Sendetermine im Überblick

Heute Abend startet die 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär?. Günther Jauch ist damit die Woche über täglich im Abendprogramm von RTL zu sehen. Hier sind alle Sendetermine im Überblick:



Montag, den 6. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf RTL

Uhr auf RTL Dienstag, den 7. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf RTL

auf RTL Mittwoch, den 8. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf RTL

auf RTL Donnerstag, den 9. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf RTL

Dabei handelt es sich bei den ersten drei Terminen nur um die Vorrunde und die Qualifikation für das Finale. Nur dort können die namensgebenden drei Millionen Euro gewonnen werden.



Weitere TV-News:

Wer wird Millionär: So funktioniert die 3-Millionen-Euro-Woche

Die ersten drei Qualifikationen laufen wie eine reguläre Wer wird Millionär?-Sendung. Die Kandidat:innen, die sich für die Runde qualifizieren, spielen mit 15 Fragen um eine Million Euro. Doch nur wer in den ersten drei Sendungen mindestens 16.000 Euro erzielt hat, darf in der Finalrunde am Donnerstag mitmachen.



Im Finale dürfen die Kandidat:innen dann um die 3 Millionen Euro spielen, aber nur, wenn sie auf ein Angebot von Günther Jauch eingehen. Der Moderator bietet den Kandidat:innen an, auf die Summe zu verzichten, die sie in der Vorrunde erspielt haben. Wer das Risiko eingeht, darf auch um das ganz große Geld spielen.

