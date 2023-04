Das ultimative Sound-Upgrade für euer Heimkino: 5.1 Surround-Set von Teufel für kurze Zeit zum Bestpreis

Bei Teufel gibt es bis Sonntag 20 Prozent Rabatt auf viele Audio-Produkte, darunter Soundbars, Kopfhörer und 5.1 Surround-Sets. Für Heimkino-Fans lohnt sich das beliebte Ultima 40 Surround-Set, das es jetzt zum Bestpreis gibt.

Wenn ihr Avatar 2: The Way of the Water im Kino verpasst habt, könnt ihr es jetzt im Heimkino nachholen. Um zu Hause auch nur annähernd an das bombastische Kinoerlebnis heranzukommen, braucht ihr neben einem modernen 4K-Fernseher auch die passende Soundkulisse. Ein 5.1 Surround-Set transportiert euch schlagartig in den Dschungel von Pandora, über den die Raumschiffe und Maschinen der menschlichen Eindringlinge mit ohrenbetäubendem Lärm hinwegfegen.

Vollwertiger 5.1 Heimkino-Sound für knapp 700 Euro

Guter Heimkino-Raumklang kann, aber muss nicht teuer sein. Wenn ihr keine Tausende von Euros für euer Set-Up ausgeben könnt oder wollt, dann werft einen Blick auf das Teufel Ultima 40 "5.1 Set". Für unter 700 Euro bekommt ihr noch bis Sonntag druckvollen 5.1-Raumklang, der jeden Filmabend zum Erlebnis macht. Um auf den Tiefstpreis von 689,98 Euro inkl. Versand zu kommen, müsst ihr den Gutscheincode FHS-ZKHQW3E9-TFL im Warenkorb eingeben.

Teufel Ultima 40 Surround "5.1-Set" Deal Zum Deal

Das ist das Teufel Ultima-40 "5.1-Set"

Die zwei eindrucksvollen Ultima 40 Hifi-Standautsprecher bilden das Herzstück des Sets. Ergänzt werden sie durch einen Center-Lautsprecher, zwei Regal-Lautsprecher und einen High-End Aktiv-Subwoofer. Die Standlautsprecher stellt ihr nach vorne, während sich die Regal-Lautsprecher um den Sound hinter euch kümmern. Um das Teufel-Set an eurem Fernseher zu nutzen, braucht ihr allerdings noch einen AV-Receiver. Hier bietet sich zum Beispiel der Testsieger bei Stiftung Warentest an:

Das Ultima 40-Set ist ein Genuss fürs Heimkino

Bei Filmen und Serien lassen die Teufel-Boxen ihre Muskeln spielen. Sie liefern einen kräftigen, raumfüllenden Sound mit beeindruckenden Surround-Effekten, den man sonst nur aus dem Kino kennt. Das 5.1-Set lässt sich sogar mit zusätzlichen Dolby Atmos-Lautsprechern auf das nächste Level bringen. Die Atmos-Speaker "Reflekt" * werden einfach auf die Standlautsprecher gelegt und feuern ihren Sound direkt Richtung Decke. So werden Raumklang und Klangbühne noch beeindruckender.

Lediglich der Center-Speaker ist etwas schwach auf der Brust. Ein guter Center-Speaker ist unter anderem für die Sprachverständlichkeit der Dialoge wichtig. Auch bei der Musikwiedergabe liefert Teufel hier nicht den detailliertesten Klang. Wer ein Hifi-Set explizit zum Musikhören sucht, sollte sich woanders umschauen.

Teufe Teufel Reflekt-Lautsprecher

Die Soundbar als Alternative zum Surround-System

Wenn ihr keinen Platz für das wuchtige Ultima-Set habt, dann ist vielleicht eine Soundbar die perfekte Lösung für euch. Teufel hat sich auch in diesem Bereich einen Namen gemacht. Die Teufel Cinebar 11 kommt zusammen mit einem Subwoofer und schaffte es auf den ersten Platz im Test von Stiftung Warentest. Ihr bekommt sie im Sale für 340 Euro. Auch hier müsst ihr den Gutscheincode FHS-ZKHQW3E9-TFL im Warenkorb eingeben.

Teufel Cinebar 11 "2.1-Set" Deal Zum Deal

Die Cinebar 11 überzeugt mit einem für ihren Preis und ihrer Größe spektakulären Sound. Auch der Subwoofer ist relativ flach und nimmt kaum Platz weg. Mithilfe der virtuellen Surround-Technologie "Dynamore" setzt die kleine Soundbar Kinofilme gekonnt in Szene. Auch die Cinebar 11 könnt ihr später mit den Reflekt-Lautsprechern für mehr Raumklang nachrüsten. Smarte Features wie Streaming-Anbindung und Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistent fehlen allerdings.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.