David Corenswets Superman-Bewerbung geht viral: Schon das Video zeigt, dass er perfekt für den Job ist

Mit dem Streaming-Release des neuen Superman-Films wurden auch die Aufnahmen von David Corenswets Casting veröffentlicht. Seine Bewerbung sorgt im Internet für Begeisterung.

Knapp zwei Monate nach dem Kino-Release ist der neue DCU-Film Superman digital zum Leihen und Kaufen in den USA erschienen. Ergänzend wurde nun das Audition-Tape des Hauptdarstellers David Corenswet veröffentlicht. Das Video, das zeigt, wie er für die Rolle als Clark Kent vorspricht, ging im Internet viral.

“Der beste Superman, gleichauf mit Reeve”: Fans feiern Corenswets Bewerbung

Ein selbst aufgenommenes Bewerbungsvideo von David Corenswet machte diese Woche im Netz die Runde. Es zeigt eine Interview-Szene zwischen Clark Kent und Lois Lane, die im Film von Rachel Brosnahan gespielt wird. Im Video spricht Corenswets Ehefrau Julia Warner die Rolle hinter der Kamera ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Binnen kurzer Zeit sammelte das Video zahlreiche Likes und Reposts auf der Social-Media-Plattform X. Fans sind begeistert von dem Einblick hinter die Kulissen und erkennen in Corenswet bereits das Potential für die Rolle. Ein User auf X schreibt:

Vorsprechen sehen immer albern aus, aber man merkt, dass der Typ diese Superman-Wärme ausstrahlt. Ich verstehe, warum sie ihn ausgewählt haben.

Ein anderer User auf X vergleicht Corenswet mit dem Fan-Liebling Christopher Reeve und erntet dafür über 1.200 Likes. Nicht nur die Fans scheinen begeistert von dem Vorsprechen – auch Regisseur und DC-Chef James Gunn lobte Corenswets Performance kürzlich in einem Interview mit GQ :

Er war von Anfang an derjenige, den es zu schlagen galt.

Wie geht es nach Superman weiter?

Der Film, der einige überraschende Wendungen für Superman-Fans beinhaltete, läuft noch immer in den Kinos. Der DVD- und Blu-ray-Release ist für Mitte September angesetzt. Das Reboot ist der Auftakt für einen Neustart: James Gunn enthüllte erst kürzlich den Masterplan für die Superman-Saga.

Weiter geht es im DCU erstmal mit den Projekten Supergirl und Clayface. Auch die 2. Staffel Peacemaker, die ab sofort wöchentlich auf RTL+ erscheint, wird Teil des kommenden DC-Universums sein.