"Den finde ich hot": Bill Kaulitz steht auf diesen Gefragt – Gejagt-Jäger

Bill Kaulitz geht offen mit seinem Privat- und besonders seinem Liebesleben um. So verriet der Musiker, welchen Promi er besonders attraktiv findet. Und der hat ganz schön was im Köpfchen.

Bill Kaulitz ist ein offenes Buch, zumindest, was sein Liebesleben betrifft. So machte er die vergangenen Jahre mit seiner On-off-Beziehung zu Partyschlager-Sänger Marc Eggers Schlagzeilen. In der neuen Staffel Kaulitz & Kaulitz ist die Beziehung der beiden Thema, hier sprach Bill vor allem über die Trennungsgründe.

Doch Bill hat sich noch nie unterkriegen lassen und schwärmt immer wieder von den unterschiedlichsten Männern. So hatte er in der Vergangenheit ein Auge auf einen ARD-Star geworfen.

Bill Kaulitz hat ein Auge auf den Besserwisser geworfen

Die Kaulitz-Brüder haben nicht nur ihre eigene Netflix-Dokumentation, sondern auch einen eignen Podcast. In Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood überraschte Bill mit einem Geständnis. Er scheint riesiger Fan der ARD-Quiz-Show Gefragt – Gejagt zu sein. Doch Bills Interesse haben nicht etwa die kniffligen Quizfragen geweckt. "Soll ich dir was sagen, der eine ist ganz süß, der eine Jäger, der da immer rauskommt. Den finde ich hot", verrät er seinem Bruder Tom. Es ist die Rede von keinem Geringeren als Gefragt – Gejagt-Legende Sebastian Klussmann.

Was macht Sebastian Klussmann so attraktiv?

Bill ist vor allem von Klussmanns Fachwissen angetan. Seit über zehn Jahren ist er schon in der ARD-Sendung zu sehen und konnte so schon einiges an Wissen ansammeln. "Der weiß Sachen, da frage ich mich: Was macht der? Der kann den ganzen Tag ja nur dazulernen", schwärmt der Kaulitz-Zwilling. Das lässt sich Bruder Tom nicht zweimal sagen und versucht sofort Wingman zu spielen. Sebastian Klussmann solle doch einfach mal bei Tom in die DMs sliden.

Doch der ehemalige The Voice of Germany-Coach muss die Fans leider enttäuschen: Von Bill wird es keinen Gastauftritt beim Promi-Special der Show geben. Er schaltet die Sendung zwar regelmäßig ein, aber viele Fragen könne er nicht beantworten.

So kannst du Gefragt – Gejagt schauen

Wer sich selbst ein Bild von Sebastian Klussmanns enormen Fachwissen machen will, sieht den Besserwisser montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD oder kostenlos in der Mediathek.



Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.