Bill Kaulitz offenbart Trennungsgrund von Marc Eggers: "War der größte Schock"

Bill Kaulitz und Marc Eggers trennten sich nach nur wenigen Monaten Beziehung. Jetzt packt Bill neue Details über die Trennung aus, die es in sich haben.

Bill Kaulitz hatte in der Vergangenheit in Sachen Liebe kein großes Glück. Immer wieder betonte er, dass er in seinen früheren Beziehungen betrogen wurde. Und dieses Muster scheint sich auch bei seiner letzten Liebelei zu wiederholen: Marc Eggers soll während seiner Beziehung zu Bill Kaulitz mehrgleisig gefahren sein.

Mehrere Frauen: Bill Kaulitz wurde von Marc Eggers betrogen

In der neuen Staffel von Kaulitz & Kaulitz wird auch die Trennung von Bill und Marc thematisiert und dabei nimmt der Tokio Hotel-Sänger kein Blatt vor den Mund. Er verrät erstmals sogar, warum es zur Trennung kam und wer sie letztendlich beschlossen hat: Nämlich er selbst. Bill offenbart, dass er die Beziehung zu Marc beendet habe und wirft dem Ballermann-Sänger Untreue vor. Bill erklärt:

Ich habe alles beendet mit Marc, weil er mir das Gleiche angetan hat, was in meinen anderen Beziehungen auch schon war.

Mehrere Frauen hätten sich gemeldet und behauptet, mit Marc intimen Kontakt gehabt zu haben – während seiner Beziehung zu Bill.

Für mich war der größte Schock, als mich Nachrichten erreicht haben von Frauen, dass sie quasi mit Marc geschlafen haben und eine Affäre hatten oder auch 'ne Beziehung parallel zu mir.

Angeblich soll Marc sogar Geschenke, die er von Bill erhalten hatte, weitergegeben haben. So hatte sich eine Frau bei ihm gemeldet und offenbart, dass sie von Marc die roten Herz-Luftballons bekommen hat, die ein Geschenk von Bill gewesen waren.

Der Name Kaulitz als Sprungbrett ins TV? Bill hat klare Meinung

In diesem Jahr sorgte Marc Eggers für eine große Überraschung. Er nahm an seinem ersten TV-Format teil und zeigte bei Let's Dance sein Können. Für viele Fans war klar, dass Marc diese Teilnahme nur durch die Kaulitz-Verbindung ermöglicht wurde. Bill scheint das ähnlich zu sehen. Gegenüber RTL meinte er:

Und es passieren ja auch viele gute Dinge daraus, da kriegt man vielleicht eine neue Sendung, wo man tanzen darf. Dann hat sich das ja auch ausgezahlt.

Wann und wo Kaulitz & Kaulitz gestreamt werden kann

Die 2. Staffel von Kaulitz & Kaulitz ist seit dem 17. Juni 2025 exklusiv auf Netflix zum Streamen verfügbar. Dort können auch alte Folgen nachgeschaut werden.