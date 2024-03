Der beste 55-Zoll-Fernseher unter 500 Euro? Dieser QLED-TV mit Premium-Features sucht seinesgleichen

Ihr sucht einen 4K-Smart-TV mit 55 Zoll in der Preisklasse bis 500 Euro? Dann solltet ihr euch diesen QLED-Fernseher näher anschauen. Er hat eine unglaubliche Top-Ausstattung, die man sonst nur in Premiummodellen jenseits der 1.000 Euro findet.

Bei den Amazon Oster-Angeboten * gibt es gerade ein ganz besonderes Angebot. Den Hisense E7KQ Pro, ein QLED-TV mit Dolby Vision IQ, 120 Hz und noch viel mehr gibt es gerade im Angebot für nur 499 Euro. Doch ihr müsst schnell sein, denn die Verfügbarkeit ist begrenzt! Wir zeigen euch, was der preiswerte Smart-TV alles auf dem Kasten hat.

So eine Ausstattung findet man in dieser Preisklasse nirgends

Aushängeschild ist natürlich das QLED-Display, dessen Quantom Dots für bessere Farben und Kontraste sorgen. So kann sich die Bildqualität wirklich sehen lassen, besonders in dieser Preisklasse. Noch besser wird das Bild im HDR-Modus und gerade hier trumpft der Hisense-TV wirklich auf.

Denn im Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen, auch von Premiummarken wie LG, Samsung und Sony, unterstützt dieser Fernseher HDR10+ und Dolby Vision, welche das Bild Szene für Szene dynamisch verbessern. Und es kommt noch besser: Dolby Vision IQ passt das Bild an die Lichtverhältnisse in eurem Zimmer an. Ganz schön viel High-Tech in einem 500-Euro-TV.

Sucht ihr einen 4K-TV zum Zocken, dann könnte der Hisense E7KQ Pro auch etwas für euch sein. Denn er bietet nicht nur die obligatorischen 120Hz Bildwiederholrate, sondern kann sogar im Game Mode auf 144Hz schalten. Natürlich sind auch ALLM und VRR dabei und sorgen für flüssiges und verzögerungsfreies Daddeln.

Auch im Bereich Smart-TV gibt sich der Hisense-TV keine Blöße. Das VIDAA-Betriebssystem bietet eine große Anzahl an Apps mit allen wichtigen Streaming-Anbietern und der Startbildschirm lässt sich nach euren Wünschen anordnen. Auch Sprachbedienung mit Alexa oder VIDAA Voice ist eingebaut.

Wo liegt der Haken?

Natürlich ist in dieser Preisklasse nicht alles perfekt. Die Spitzenhelligkeit ist im HDR-Modus ausbaufähig, vor allem wenn ihr eine sehr helle Wohnung habt, solltet ihr eventuell etwas mehr in einen TV mit hellerem Display investieren. Wie bei vielen 4K-TVs ist der Ton nur mittelmäßig, doch das lässt sich leicht mit einer Soundbar beheben. Bei den Oster-Angeboten ist ein besonders preiswertes Modell mit Dolby Atmos gerade für unter 200 Euro zu haben.

Das Ultimea 5.1 Soundbar-Set überzeugt mit virtuellem Dolby Atmos und einem für seine Preisklasse erstaunlich ausgewogenem Klang. Es besteht aus einer Soundbar, zwei Rear-Lautsprechern und einem Subwoofer. Bei Amazon kommt es mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen sehr gut an und ist dort derzeit der Nr.1-Bestseller unter den Soundbars.

