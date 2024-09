Der größte Sci-Fi-Film des Jahres ist jetzt erstmals im Streaming-Abo: Epische Bilder, die man gesehen haben muss

Sechs Monate nach seinem Kinostart kommt ein Sci-Fi-Highlight erstmals ins Abo eines Streaming-Dienstes, sodass dem Erlebnis von Dune 2 nun nichts mehr im Weg steht.

Dune: Part Two startete Ende Februar in den deutschen Kinos und übertraf alle Erwartungen. Nachdem Denis Villeneuves Sci-Fi-Auftakt Dune vor drei Jahren schon überzeugt hatte, legte die Fortsetzung noch mal nach. Jetzt könnt ihr das umjubelte Sequel endlich erstmals auch im Abo schauen: bei Skys Streaming-Dienst WOW *.

Mehr Sci-Fi-Epos geht nicht: Dune 2 begeistert als mitreißende Fortsetzung

Bei Moviepilot hat Dune 2 aktuell eine Bewertung von 8,1 von 10 und bei Rotten Tomatoes kommt das Sequel sogar auf 92 Prozent. In unserem Halbjahres-Ranking der besten Filme 2024 schaffte die Wüstenplanet-Rückkehr aufs Siegertreppchen und sogar Steven Spielberg lobte überschwänglich das außergewöhnliche Sci-Fi-Erlebnis. Ohne Frage: Hier wartet ein Filmerlebnis, das dieses Jahr niemand auslassen sollte.



Worum geht's in Dune 2? Nach dem verheerenden Umsturz aus Teil 1 ist Paul Atreides (Timothée Chalamet) mit seiner Mutter (Rebecca Ferguson) den feindlichen Harkonnen gerade so entkommen. In der lebensfeindlichen Wüste des Planeten Arrakis findet er Zuflucht beim kämpferischen Volk der Fremen und lernt von Stilgar (Javier Bardem) und Chani (Zendaya) das Sandwurmreiten und vieles mehr. Hier muss er sich allerdings auch entscheiden, ob er die Rolle des prophezeiten Auserwählten einnehmen will, um zum Racheschlag gegen seine Feinde auszuholen.

Ob packende Wüsten-Überfällen, bedrohlich schwarz-weiße Episoden in der Harkonnen-Arena oder unglaubliche Sandwurmritte: Dune 2 geht voll in der Größe seiner Sci-Fi-Bilder auf. Die Fortsetzung hat neben ihrer imposanten visuellen Epik aber auch mitreißende Figurenentwicklungen zu bieten, die alles aus den Stars rund um Chalamet und Zendaya sowie den Neuzugängen Florence Pugh (als Prinzessin Irulan) und Austin Butler (als grausamer Gegenspieler Feyd-Rautha) herausholt.



Sci-Fi-Sehnsucht nach mehr: Dune 3 ist zum Glück bereits in Arbeit

Wenn ihr Dune 2 im Stream gesehen habt, werdet ihr sicher froh sein, dass die angekündigte Fortsetzung Dune 3 bereits auf dem Weg ist, auch wenn Teil 3 frühestens 2026 erscheinen wird. Zum Trost für Sci-Fi-Fans startet dieses Jahr immerhin auch noch die Serie Dune: Prophecy.

Wenn ihr den ersten Dune-Film von Denis Villeneuve noch einmal schauen wollt, könnt ihr das aktuell im Abo nur bei Joyn oder zum Leihen und Kaufen bei den üblichen Streamern tun. Dune 2 hingegen ist jetzt für alle WOW-Abonnent:innen verfügbar.

