"Einer der brillantesten Sci-Fi-Filme, die ich je gesehen habe": Steven Spielberg überschlägt sich mit Lob für aktuellen Blockbuster

Steven Spielberg hat mehrere der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten gedreht. Jetzt zeigt sich der Regisseur begeistert von einem neuen Sci-Fi-Epos, das aktuell im Kino läuft.

Wenn es ein Genre gibt, in dem sich Steven Spielberg auskennt, dann ist es der Science-Fiction-Film. Seit Beginn seiner Karriere interessiert er sich für den Blick in die Zukunft, die Ankunft von Aliens und alle anderen Dinge, die sich damit in Verbindung bringen lassen. Ein Sci-Fi-Lob von Spielberg ist somit der denkbar größte Ritterschlag.

Genau diesen Ritterschlag hat Denis Villeneuve in der neuesten Ausgabe des Podcasts Director's Cut erhalten. Der Regisseur hinter Dune: Part Two unterhält sich rund 35 Minuten mit Spielberg über die Sci-Fi-Fortsetzung, die seit einem Monat erfolgreich in den Kinos läuft. Spielberg ist sichtlich begeistert von dem Film.

Steven Spielberg liebt Dune 2 und vergleicht Denis Villeneuve mit Stanley Kubrick, Christopher Nolan und Co.

Es dauert nicht lange, bis Spielberg sein Lob in Worte packt. "Du hast einen der brillantesten Science-Fiction-Filme gedreht, die ich je gesehen habe", gibt er gegenüber Villeneuve zu Protokoll. Besonders eine Szene hat es Spielberg angetan: Der Moment, wenn Paul Atreides zum ersten Mal einen der riesigen Sandwürmer reitet.

Warner Bros. Dune: Part Two

Darüber hinaus stellt Spielberg Villeneuve im Verlauf des Gesprächs in eine Reihe von Filmschaffenden, die es ausgesprochen gut verstehen, ihre eigenen Welten auf der großen Leinwand entstehen zu lassen, von Kino-Pionier Georges Méliès über Effekt-Maestro Ray Harryhausen bis zu Blockbuster-Titan James Cameron.

Konkret sagt Spielberg:

Es gibt Filmemacher, die ganze Welten erschaffen können. [...] Angefangen bei Méliès und Disney und Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen schließe ich in diese Liste ein. Fellini kreierte seine eigenen Welten. Tim Burton. Natürlich Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. Die Liste lässt sich fortsetzen, aber sie ist gar nicht so lang, und ich bin fest davon überzeugt, dass du eines der jüngsten Mitglieder bist.

Spielberg zeigt sich beeindruckt vom Casting und den Kämpfen in Dune: Part Two. Wie es aussieht, hat ihn Villeneuves Sci-Fi-Epos komplett gepackt. Nachfolgend könnt ihr euch den Podcast mit den beiden Regisseuren anhören.

Spielberg macht sich gerne für die Werke anderer Kolleg:innen stark, manchmal gänzlich unverhofft. So erzählte Ryan Gosling kürzlich, dass er bei einer Party von Spielberg überrascht wurde, der seiner Liebe für The Fall Guy freien Lauf ließ. Der neue Action-Kracher startet in Deutschland am 30. April 2024 im Kino.

Welchen Film dreht Steven Spielberg als Nächstes?

Bei all der Liebe für andere Filme, aber wie sieht es eigentlich mit Spielbergs nächstem Projekt aus? Offiziell angekündigt ist zwar noch nichts. Seit einer ganzen Weile aber wissen wir, dass Spielberg an einer Bullitt-Neuverfilmung mit Bradley Cooper arbeitet. Wenn alles nach Plan läuft, wird das der nächste Spielberg im Kino.