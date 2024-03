Die Sci-Fi-Serie Dune: Prophecy spielt 10.000 Jahre vor der Filmreihe: Alle Infos zu Startdatum, Streamingdienst, Cast und Story

Vor der Sci-Fi-Fortsetzung Dune 3 kommt die Serie Dune: Prophecy. Als Prequel zur Filmreihe befasst sie sich mit den langwierigen Plänen des Ordens der Bene Gesserit.

Nach den Science-Fiction-Blockbustern Dune und Dune: Part Two von Regisseur Denis Villeneuve soll die fantastische Welt aus der Feder von Frank Herbert um die TV-Serie namens Dune: Prophecy (ehemals Dune: The Sisterhood) erweitert werden. Dabei wird es sich um ein lange vor Paul Atreides (Timothée Chalamet) und Chani (Zendaya) spielendes Prequel über die Ursprünge der Bene Gesserit handeln. In der Filmreihe gehört Pauls Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) dem intrigierenden Orden an.

An dieser Stelle halten wir euch bis zum Serienstart über sämtliche Entwicklungen auf dem Laufenden. Hier findet ihr in den kommenden Monaten alle Infos über:

Streamingdienst und Startdatum

Handlung und Buchvorlage



Cast und Crew

Erste Bilder und Trailer

Problematische Produktion

Podcasts

Streaming-Start: Wann und wo ist die Dune-Serie zu sehen?

Dune: Prophecy ist eine WarnerMedia-Produktion von Legendary Television, die beim US-Sender Max (ehemals HBO Max) Premiere feiern wird. Das soll mit etwas Verspätung im Laufe des Jahres 2024 passieren. In Deutschland ist Sky/WOW eigentlich die Heimat von HBO-Formaten, die meisten Serien von Max landen aber bei RTL+.

Ob die Dune-Serie den Plan für dieses Jahr einhalten kann, bleibt fraglich. Denn wie man hört, handelt es sich bei dem Projekt um eine von Problemen geplagte Produktion mit reichlich Ärger und Personal-Tausch hinter den Kulissen.

Worum geht es in Dune: Prophecy und worauf basiert die Serie?

Etwa 10.000 Jahre vor den Ereignissen aus Dune machen sich zwei Schwestern des Hauses Harkonnen daran, Mächte zu bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Zu diesem Zweck etablieren sie die Sekte der Bene Gesserit, um durch mentales Training und gezielte Manipulation der Blutlinien über Generationen hinweg ein Superwesen namens Kwisatz Haderach zu erschaffen.

Warner Bros. Dune

Die Serie basiert, zumindest zum Teil, auf dem Roman Sisterhood of Dune aka Der Thron des Wüstenplaneten. Dieser wurde nicht mehr von Frank Herbert, sondern dessen Sohn Brian Herbert in Zusammenarbeit mit Co-Autor Kevin J. Anderson geschrieben und kam erst 2012 heraus – viele Jahre nach dem Tod des Dune-Schöpfers im Jahr 1986.

Wer spielt welche Rolle in Dune: Prophecy?

In weiteren Nebenrollen sind unter anderem Josh Heuston als illegitimer Kaisersohn Constantine Corrino und Edward Davis als ambitionierter Politiker Harrow Harkonnen an Bord.

Wer arbeitet an Dune: Prophecy und warum dauert die Produktion so lange?

Die Sci-Fi-Serie ist bereits seit 2019 in Entwicklung und hat eine turbulente Produktionsgeschichte hinter sich. Ursprünglich sollte das Dune-Dreamteam, bestehend aus Regisseur Villeneuve und Drehbuchautor Jon Spaihts, zumindest den Serienpiloten auf die Beine stellen. Weil bis dahin kaum Frauen am Projekt beteiligt waren (und das bei dem Serienthema seltsam erschien), holte man zusätzlich Dana Calvo ins Boot, die neben Spaihts als Co-Showrunnerin fungieren sollte.

Bei Legendary Teleivision hatte man jedoch andere Vorstellungen und so wurde Diane Ademu-John als neue Showrunnerin angeheuert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Villeneuve durch seine Arbeit an Dune: Part Two keine Zeit mehr und wurde durch Johan Renck ersetzt, der die ersten zwei Episoden hätte beisteuern sollen. Das Ersatz-Team verließ das Projekt allerdings kurz darauf aufgrund von kreativen Differenzen.



Warner Bros. Dune

Für einige Episoden, inklusive des Serienpiloten, übernahm daraufhin Anna Foerster die Regie und Alison Schapker erbte den Posten der Chefautorin. Brian und Kim Herbert, der Sohn und die Enkelin des Dune-Erfinders, zählen zur Riege der Executive Producer.



Zusätzliche Verzögerungen durch den Hollywood-Streik kamen zum Glück nicht zustande, da die Dreharbeiten in Budapest mit britischen Schauspieler:innen vonstattengingen. Seit Dezember 2023 ist die Serie im Kasten. Nun befindet sie sich in der Postproduktion.