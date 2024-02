In 3 Tagen startet der größte Sci-Fi-Film des Jahres: Dune 2-Stars teasen schon jetzt eine Szene, die ihr nie wieder vergessen werdet

Der Start von Dune 2 steht unmittelbar bevor. Regisseur Denis Villeneuve und die Stars rund um Timothée Chalamet und Zendaya schüren die Vorfreude mit spannenden Vorab-Einblicken in die gewaltige Sci-Fi-Produktion.

Am 26. Februar 2024 startet Dune: Part Two in den deutschen Kinos. Die ersten Reaktionen priesen die epische Sci-Fi-Fortsetzung zu Denis Villeneuves Dune bereits als absolutes "Meisterwerk". Auf der Pressekonferenz zum heiß erwarteten Sequel verrieten der Regisseur und seine Stars schon vorab Aufregendes dazu, was uns diesmal erwartet.

Dune 2-Versprechen: Die Sci-Fi-Rückkehr wird mehr als nur episch

Bei der virtuellen Pressekonferenz zu Dune 2 stand Regisseur Denis Villeneuve der internationalen Presse bereits vorab Rede und Antwort zu seinem großen Sci-Fi-Sequel. An seiner Seite hatte er dabei die vielköpfige Schar seiner Stars: Timothée Chalamet (als Paul Atreides), Zendaya (als Chani), Rebecca Ferguson (als Pauls Mutter Jessica Atreides), Stellan Skarsgård (als Baron Harkonnen) und Josh Brolin (als Schwertmeister Gurney Halleck) kennen wir bereits aus Teil 1. Neu zur Besetzung stoßen unter anderem Austin Butler (als Feyd-Rautha Harkonnen), Florence Pugh (als Prinzessin Irulan) und Léa Seydoux (als mysteriöse Lady Margot Fenring).

Warner Bros. Dune 2 startet diese Woche

Denis Villeneuve hat den Planeten von Arrakis in seinem Kopf nie ganz verlassen, weil er nach der Postproduktion von Teil 1 direkt mit der Planung von Dune 2 begann. Das Ergebnis beschreibt sein Star Timothée Chalamet als "epische Action", wobei diesmal auch Zendayas Chani zur Hauptfigur avanciert, die uns zusätzliche Dune-Tragik und "gebrochene Herzen" bescheren soll. Ihre Gefühle zu Paul sind deshalb so kompliziert, weil sie den fremden Herzogsohn nicht, wie so viele der einheimischen Fremen, als religiös prophezeitem Erlöser sieht. Sie muss sich dem "Konzept ihn zu lieben" deshalb erst widerwillig öffnen.

Außerdem dürfen Fans sich auf ein emotionales Wiedersehen zwischen Josh Brolins Kampflehrer Gurney Halleck und seinem totgeglaubten Schüler Paul freuen. Denn nachdem Gurney glaubt, mit dem Angriff in Teil 1 all seine Vertrauten des Hauses Atreides verloren zu haben, ist das erneute Treffen umso schöner und er wird zum Zeuge, wie Paul erwachsen wird. Oder wie Brolin es ausdrückt: "Nicht nur zu reifen und ein Mann zu werden, sondern 'der Eine' zu werden und alles zu übertreffen, was der einfache Gurney hätte erahnen können."

Auch Rebecca Fergusons Rolle der Lady Jessica wird in Dune 2 komplexer: Sie gesteht, oft nach der Motivation von Pauls Mutter gefragt zu werden: Ist Lady Jessica gut oder böse? Ihre Antwort:



Ich liebe an Jessica, dass sie eine Überzeugung hat [...] und man kann den gefürchteten Begriff 'Fundamentalismus' bei ihr auch auf spirituelle und liebende Art und Weise anwenden, oder?

Wobei Ferguson interessanterweise sagt, dass sie selbst nicht weiß, ob Jessica an Paul als auserwählten Erlöser glaubt, sehr wohl aber an die Vision und Bewegung, die sie mit ihm erschaffen will.

Der Sandwurm-Ritt ist ein großes Highlight in Dune 2

Eine der eindrücklichsten Szenen für den jungen Denis Villeneuve war der Sandwurm-Ritt in Frank Herberts Sci-Fi-Romanvorlage Dune *. Seit das Ende des ersten Films und der neuste Trailer zu Dune 2 die Nutzung der gigantischen Wüsten-Kreaturen als Reittiere angedeutet haben, warten Fans gespannt auf Pauls ersten Ritt.



Warner Sandwürmer in Dune 2

Und wie üblich näherte der Regisseur sich der Umsetzung dieses Spektakels so real wie möglich:



Es war mit Abstand die komplexeste Sequenz und brauchte als Team-Work viel Zeit, weil ich keine Kompromisse eingehen wollte. Ich suchte nach einem sehr speziellen Erlebnis, das bis in die Eingeweide reicht. Nach dem Gefühl von Gefahr, Geschwindigkeit und einer Grenzerfahrung. Ich wollte, dass meine Mutter absolut glaubt, dass Paul den Wurm reitet.

Also erschuf ich eine Technik, weil das Reiten im Buch nicht erklärt wird. Die Sandwürmer werden vom Rhythmus des Klopfers angezogen, aber darüber hinaus musste ich mir selbst vorstellen, wie Paul es tun würde. Auch wenn er beim ersten Mal vielleicht noch ein bisschen unbeholfen ist. [...] Es sollte wirklich gefährlich aussehen! Und wir brauchten Monate, um das zu entwicklen und umzusetzen.

Timothée Chalamet, der als Paul Atreides in Dune 2 diesen Sandwurm-Ritt vor der Kamera darstellen musste, fügt hinzu:

Denis hat es so real wie möglich gemacht, ich kann ihn nicht genug loben. Das war die komplizierteste Szenen, an der ich als Schauspieler je teilgenommen haben. Wir brauchten etwa drei Monate für den Dreh. Und es gab eine ganze Filmteam-Einheit, die sich nur dieser Sequenz gewidmet hat. Ich habe mit Stunt-Koordinator Roger Yuan [...] an der Technik des Sandwurm-Ritts gearbeitet. Und ohne zu viel zu verraten, 'was in der Küche vor sich geht', wie Denis immer sagt: Mir blies Sand ins Gesicht und es gab ein industrielles Geschirr. Es war eine genauso brutale Erfahrung, wie sie im Film erscheint.

Austin Butler und Florence Pugh: Was fügen die Neuzugänge Dune 2 hinzu?

Nicht zuletzt die unberechenbaren Neuzugänge sorgen dafür, Dune 2 zu einer besonderen Erfahrung machen. Florence Pugh (Midsommar) verriet zum Beispiel, dass sie noch nie jemanden wie Prinzessin Irulan gespielt habe. Normalerweise suche sie sich sehr laute, starrsinnige, mutige Frauenfiguren aus, aber die Tochter des Imperators sei das Gegenteil davon: "komplett ruhig und unbewegt und nachdenklich".

Austin Butler (Elvis) spielt in Dune 2 ebenfalls eine für ihn herausfordernd neue Rolle: den furchteinflößenden Harkonnen-Neffen Feyd-Rautha, der in gewisser Weise die Kehrseite von Pauls Auserwählten-Medaille sei. Mit dem Bösewicht wollte der Schauspieler sein "Schatten-Selbst" erforschen, also all die Dinge, die er sich im realen Leben nie selbst erlauben würde. Die Macht der intensiven Figur liege aber nicht nur in seinen Kampf-Fähigkeiten, sondern auch darin, dass er ein intelligenter Gegenspieler sei, der "immer acht Schritte voraus" denke.



Warner Dune 2: Feyd-Rautha & Lady Margo (Austin Butler & Léa Seydoux)

Die von Léa Seydoux (James Bond 007 - Spectre) verkörperte neue Dune 2-Figur ist im Sequel diejenige, die das größte Geheimnis umgibt: Die Bene Gesserit Lady Margot Fenring nähert sich Feyd mit einer Mission "wie eine Geheimagentin" an. Aufregend sei für die französische Darstellerin gewesen, dass sie von Anfang an nicht viel über ihren enigmatischen Charakter gewusst hätte, der weder offenkundig gut noch eindeutig böse sei.

Aber während Stellan Skarsgård froh war, seinen Fiesling Baron Harkonnen "so schnell wie möglich wieder loszuwerden", hofft Seydoux, wie wohl die meisten, in Dune 3 mehr von ihrer Figur zu erfahren. Wenn die Massen für das Sci-Fi-Spektakel ins Kino pilgern, dürfte dieser Wunsch bald Wirklichkeit werden.

