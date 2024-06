Die 15 besten Filme 2024 zum Halbjahr – Dune 2 wird von schweißtreibendem Meisterwerk auf Platz 2 verbannt

Das Jahr 2024 hielt in den ersten sechs Monaten bereits viele fantastische Filmerlebnisse bereit. Wir haben bei Moviepilot die 15 besten Filme des ersten Halbjahres gewählt.

Das Jahr ist zur Hälfte vorbei. Das ist ein guter Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen: Welche Filme haben sich nach den Gewinnern 2023 zwischen Januar und Juni 2024 besonders hervorgetan? Welche Highlights sollte kein Film-Fan auslassen? Das Ranking der Moviepilot-Redaktion zeigt euch die besten Filme des ersten Halbjahrs 2024.

Die 15 bisher besten Filme 2024: Wir haben gewählt

Bevor es losgeht, hier noch kurz die Erklärung, wie die Liste der besten Filme 2024 zustande kam:

Es galten nur Spielfilme, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024 erstmals einen Kino-, Streaming-, TV- oder Heimkino-Start in Deutschland hatten.

hatten. Alle Moviepilot-Redakteur:innen konnten eine Liste mit 10 Filmen einreichen, wobei ein Platz 1 in der Auswertung 10 Punkte erhielt, Platz 2 danach 9 Punkte etc. Insgesamt schafften es so 32 verschieden Filme ins Rennen .

. Bei der Auswertung der Gewinnerliste zählte zunächst die erreichte Punktzahl und bei gleicher Punktzahl zuerst die Anzahl der Nennungen des Films, dann die Platz-1-Nennungen und bei einem weiteren Stechen die Durchschnittswertung des Films in der Moviepilot-Community.

Klar soweit? Dann stürzt euch hier in die herausragenden Werke, die wir euch aus 2024 jetzt schon wärmstens ans Film-Herz legen:

Die besten Filme 2024 – Platz 15: Opus - Ryuichi Sakamoto

Opus: Ryuichi Sakamoto - Trailer (Deutsch) HD

103 Minuten in einem dunklen Raum, in nachdenklichen Schwarz-Weiß-Bildern und nur mit einem Instrument: In Opus – Ryuichi Sakamoto setzt sich der titelgebende Komponist ein letztes Mal an den Flügel und führt voller Hingabe durch sein Schaffen. Am 28. März 2023 ist Ryuichi Sakamoto an Krebs gestorben. Regisseur Neo Sora hat sein letztes Konzert mit der Kamera festgehalten und damit einen der verblüffendsten, nachdenklichsten und berührendsten Filme des Jahres geschaffen. (MH)

Opus – Ryuichi Sakamoto läuft aktuell noch in einzelnen Kino

8 Punkte, 1 Nennung

Die besten Filme 2024 – Platz 14: May December

May December - Trailer (Deutsch) HD

Mit sechs Monaten Verspätung kam May December auch nach Deutschland. Todd Haynes eröffnet in seinem beklemmenden Meisterwerk über eine Schauspielerin, die ihr reales Rollenvorbild für eine authentische Rollenverkörperung besucht, eine ungewöhnliche Mischung zwischen Soap-Kitsch und Tabu-Thema, das die Hauptdarstellerinnen Natalie Portman und Julianne Moore zu Höchstleitstungen aufspielen lässt.

May December läuft aktuell im Kino und erscheint am 13. September 2024 auf DVD/Blu-ray

9 Punkte, 2 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 13: La Chimera

La Chimera - Trailer (Deutsche UT) HD

La Chimera ist ein rätselhafter Abenteuerfilm, ein zerbrechliches Drama und eine Medition über die Einsamkeit in Gesellschaft. Nach dem starken Glücklich wie Lazzaro hat die italienische Regisserin Alice Rohrwacher ein weiteres Werk geschaffen, das von der Textur seiner analogen Bilder lebt und einer Figur folgt, bei der wir uns nie sicher sein können, ob sie direkt in den Abgrund marschiert oder in der Ungewissheit ihrer Reise Erfüllung findet. Ein ewiges Suchen nach Schätzen, die vielleicht lieber verborgen bleiben solltet. Zum Glück hat Rohrwacher aber diesen Film ans Tageslicht befördert. (MH)

La Chimera erscheint am 22. August 2024 auf DVD & Blu-ray

9 Punkte, 3 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 12: Sterben

Sterben - Trailer (Deutsch) HD

Als deutsches Kino, das man 2024 sehen muss, tat sich im ersten Halbjahr Sterben von Matthias Glasner hervor. Mit einem brillant aufspielenden Lars Eidinger tauchen wir in die zerrüttete Familie Lunies ein und erleben 3 Stunden tiefster Schicksalsschläge und unerwarteter Komik, wenn Orchester proben, Mutter-Sohn-Beziehungen zerbrechen und Abschiede sich an Neuanfänge reihen, die dem Film genauso gut den Titel "Leben" hätten zugestehen können.



Sterben läuft aktuell im Kino und erscheint am 6. September 2024 auf DVD/Blu-ray

11 Punkte, 1 Nennung, 1x auf Platz 1

Die besten Filme 2024 – Platz 11: Der Junge und der Reiher

Der Junge und der Reiher - Trailer (Deutsch) HD

Mit dem oscarprämierten Animationsfilm Der Junge und der Reiher meldete sich Anime-Altmeister Hayao Miyazaki noch einmal für einen außergewöhnlichen Fantasy-Trip zurück und zeigte uns die aufregende Reise eines japanischen Jungen, der nach dem Krieg in eine bunt-düstere Fantasiewelt voller schräger Figuren (menschlicher Reiher und gigantische Sittiche!) gelangte, um seine verstorbene Mutter zu suchen. Nachdenklich, mitreißend und berührend überzeugte das auch uns.



Der Junge und der Reiher ist aktuell nirgends verfügbar

13 Punkte, 2 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 10: The Holdovers

The Holdovers - Trailer (Deutsch) HD

Es ist sehr wahrscheinlich, dass The Holdovers sich ab diesem Jahr zum Weihnachtsfilmklassiker aufschwingt. Alexander Paynes verschrobener Feel-Good-Feiertagsfilm über einen ungeliebten Lehrer besticht mit schrullig und doch liebenswerten Charakteren rund um Paul Giamatti und wirkt, als würden hier Snape und Harry Potter Weihnachten in Hogwarts zusammen verbringen müssen.



16 Punkte, 2 Nennungen, 1x auf Platz 1

Die besten Filme 2024 – Platz 9: Die Unschuld

Die Unschuld - Trailer (Deutsch) HD

Vorsichtig tastend führt der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda uns nach Filmen wie Shoplifters und Broker in Die Unschuld einmal mehr in die Tücken von Familien ein: Weil ihr Sohn sich seltsam verhält, klagt eine Mutter seinen Lehrer öffentlich an. Doch was ist in dem Film, der international den Titel Monster trägt, wirklich passiert? Das erkundet Koreeda mit Feingefühl und bestechenden Bildern – ein sehr lohnenswertes Erlebnis.



Die Unschuld war Anfang des Jahres im Kino und erscheint am 23. Juli 2024 auf DVD & Blu-ray

16 Punkte, 2 Nennungen, 1x auf Platz 1

Die besten Filme 2024 – Platz 8: Furiosa

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer (Deutsch) HD

Heiß erwartet stürzt sich George Miller nach seinem Action-Hit Mad Max: Fury Road in das Spektakel von Furiosa: A Mad Max Saga, also die Vorgeschichte von Charlize Therons Figur. Zwischen dröhnenden Motoren und aberwitzigen Stunts liefert Anya Taylor-Joy eine mitreißende Performance ab und lässt 148 Minuten lang die Luft brennen.



Furiosa läuft aktuell im Kino und erscheint am 15. August 2024 fürs Heimkino *

* 22 Punkte, 4 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 7: Civil War

Civil War - Trailer (Deutsch) HD

Mit Civil War meldete sich Sci-Fi-Talent Alex Garland dieses Jahr zurück, um einen zweiten Bürgerkrieg in den USA in gar nicht so ferner Zukunft zu entfesseln. Dem stark gespielten Kriegsreporter-Quartett rund um Kirsten Dunst dabei auf ihren verheerenden Roadtrip zu folgen, erforderte starke Nerven, aber belohnte mit einer fesselden Kriegsfilm-Erfahrung, bei der das Wegsehen unmöglich war.



Civil War läuft aktuell im Kino und erscheint am 9. August 2024 im Heimkino 23 Punkte, 3 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 6: Alles steht Kopf 2

Alles steht Kopf 2 - Trailer (Deutsch) HD

Alles steht Kopf 2 stürmte nicht nur erfolgreich die Kinocharts (und wurde zum bisher erfolgreichsten Film 2024), sondern auch unsere Top-Listen. Animationsschmiede Pixar sorgt erneut für Chaos im Kopf, wenn die personifizierten Gefühle eines pubertierenden Mädchens sich überschlagen und Neuzugänge wie Zweifel perfekt die Jugend einfangen. Lustig und berührend steht die Fortsetzung dem herausragenden ersten Teil dabei erstaunlicherweise in nichts nach.



Alles steht Kopf 2 läuft aktuell im Kino und kommt später im Jahr zu Disney+ 24 Punkte, 4 Nennungen, 1x auf Platz 1

Die besten Filme 2024 – Platz 5: The Zone of Interest

The Zone of Interest - Trailer (Deutsch) HD

Mit einer Nüchternheit, die den Schrecken umso greifbarer macht, zeigt Jonathan Glazers The Zone of Interest das idyllische Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss und seiner Familie, die direkt neben dem Konzentrationslager wohnen, baden und ihren Garten bestellen. Die 105 Minuten verstören, zermürben und rütteln auf, um das Thema Holocaust einmal aus einer völlig neuen Perspektive zu beleuchten, und schaffen es so, das Unbeschreibbare in Bilder zu gießen.



The Zone of Interest könnt ihr aktuell nur im Stream leihen * oder als DVD/Blu-ray * kaufen 25 Punkte, 5 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 4: All of Us Strangers

All of Us Strangers - Trailer (Deutsch) HD

Als zarte Geistergeschichte und mitreißendes Fantasy-Highlight hinterließ All of Us Strangers einen enormen emotionalen Nachhall, der so schnell nicht wieder verschwinden wird. Wenn Andrew Scott als einsamer Drehbuchautor überraschend seine toten Eltern wiedertrifft und vorsichtig seinem Nachbarn (Paul Mescal) näherkommt, inszeniert das Andrew Haigh mit einer Eindringlichkeit, die am Ende kein Auge trocken lässt.

All of Us Strangers streamt bei Disney+ 34 Punkte, 5 Nennungen

Die besten Filme 2024 – Platz 3: Poor Things

Poor Things - Trailer (Deutsch) HD

Gewohnt bizarr schenkte uns Yorgos Lanthimos dieses Jahr eine Emma Stone als Kind im Frauenkörper und machte Poor Things damit zu einem provokanten Barbie-Gegenentwurf. Vier Oscar-Gewinne, inklusive der besten Hauptdarstellerin, heimste die abgedrehte Frankenstein-Neuinterpretation dabei ein und überzeugte als skurriles Sci-Fi-Märchen auch viele von uns.



Poor Things streamt bei Disney+ *

* 36 Punkte, 6 Nennungen, 1x auf Platz 1

Die besten Filme 2024 – Platz 2: Dune 2

Dune: Part Two - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dune: Part Two findet sich in den meisten Top-Halbjahrs-Listen in der Moviepilot-Redaktion. Denis Villeneuves heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung seiner Frank Herbert-Verfilmung fegte wie ein Sandwurm durch die Kinos und ließ auch uns als visuelles Spektakel mit verheerender Geschichte nicht mehr los, wenn Paul Atreides zum Gegenangriff gegen die Harkonnen ausholte. Zum Glück wurde schon Dune 3 angekündigt, um unseren Durst nach der Rückkehr auf den Wüstenplaneten mit weiterer Vorfreude zu stillen.



Die besten Filme 2024 – Platz 1: Challengers

Challengers - Rivalen - Trailer (Deutsch) HD

Zum bisher größten Kinoerlebnis des Jahres wurde für uns Challengers – Rivalen. Nach Call Me by Your Name und Bones and All ist Regisseur Luca Guadagnino Film-Fans natürlich längst als Ausnahmetalent bekannt. Doch was er mit dem schweißtreibenden Meisterwerk seiner Tennis-Dreiecksbeziehung erzählt (und wie er es erzählt), ist schlicht atemberaubend und wahnsinnig sinnlich bis zur allerletzten erlösenden Einstellung. Der beste Film des Jahres, mit dem Zendaya sogar noch ihren Dune 2-Auftritt überholt.

Challengers könnt ihr aktuell noch im Kino sehen oder im Stream kaufen 64 Punkte, 7 Nennungen, 4x auf Platz 1

Wir hoffen, wir konnten euch mit den Lieblingsfilmen der Moviepilot-Redaktion noch ein paar heiße Film-Tipps zum Nachholen (oder Nochmal-Schauen) ans Herz legen. Mal sehen, wie sich diese Liste bis zum Jahresende noch verändert, wenn wir erneut Bilanz ziehen werden.

