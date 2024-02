Wann kommt Dune 3? So geht die Geschichte von Paul und Chani in der Sci-Fi-Reihe weiter

Denis Villeneuve will nach Dune 2 auch noch Dune 3 drehen, um seine große Sci-Fi-Trilogie über Paul Atreides abzuschließen. Timothée Chalamet und Zendaya wären bereit.

Dune: Part Two startet am heutigen 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos und viele werden nach dem Ende des Films nach Dune 3 verlangen. Hier findet ihr alles, was bereits zum dritten Teil bekannt ist: rund um Startdatum, Handlung und Besetzung.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Dune 3 im Kino?

Offiziell angekündigt wurde Denis Villeneuves dritter Dune-Film noch nicht. Damit steht auch noch kein Kinostart für Teil 3 der Sci-Fi-Reihe fest. Wie so häufig ist das Sequel von Erfolg des Vorgängers abhängig, also den Publikumszahlen und dem Einspielergebnis. Schließlich soll Dune 2 insgesamt 190 Millionen Dollar gekostet haben, die man auch in Hollywood nicht einfach zum Fenster herauswirft.

Euphorische Kritiker-Reaktionen auf "einen der besten Sci-Fi-Filme" aller Zeiten und die schon vor Kinostart aufgestellten Bewertungs-Rekorde eines Sequels (97 Prozent bei Rotten Tomatoes ) deuteten aber schon vor dem ersten gelösten Ticket auf einen Erfolg hin. Die Verkündigung von Dune 3 wird also hoffentlich bald folgen.

Warner Bros. Dune 2 bereitet Dune 3 mit Paul und Chani vor

Regisseur Denis Villeneuve machte seine Absichten bezüglich Dune 3 bereits klar: Er hat große Lust, seine Paul-Trilogie mit einem dritten Sci-Fi-Film abzuschließen und auch seine Stars wollen unbedingt zurückkehren. Zurzeit arbeitet der Filmemacher am Drehbuch, will den nächsten Teil aber nicht überstürzen, wodurch die Qualität leiden könnte. Obwohl die Buchvorlagen-Reihe noch weitergeht (dann aber ihren Figuren-Fokus verschiebt), wäre Teil 3 Villeneuves letzter Dune-Film.

Wann also startet Dune 3 voraussichtlich?

Dune 2 folgte zweieinhalb Jahre nach Dune. Villeneuve kündigte jedoch an, nach Dune 2 eine Pause einzulegen und zwischendurch mal wieder ein anderes Projekt zu drehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich länger auf Dune: Part Three warten. Brancheninsider Jeff Snider will trotzdem herausgefunden haben, dass Warner Dune 3 hinter den Kulissen bereits grünes Licht gegeben hat und (frühestens) einen Kinostart 2027 anpeilt. Diese Information ist jedoch wie jedes Leak mit Vorsicht zu genießen.

Vor Dune 3 erwartet uns, voraussichtlich Ende 2024, außerdem noch die 10.000 Jahre zuvor angesiedelte Spin-off-Serie Dune: The Prophecy zur Schwesternschaft der Bene Gesserit.



Dune Messiah: Wie geht es nach Dune 2 im dritten Teil weiter?

Weil Frank Herberts erster Dune-Roman in zwei Teilen verfilmt wurde, liegt dem dritten Film Band 2 zugrunde: Dune Messiah *, der im Deutsche den Titel Der Herr des Wüstenplaneten * trägt. Insgesamt verfasste der Sci-Fi-Autor 6 Dune-Bücher *, die sein Sohn Brian Herbert später um weitere Geschichten des Universums ergänzte.

Achtung, es folgen Spoiler zu Dune 2 und der Buch-Fortsetzung:

Warner Bros. Dune 3 bringt Paul Atreides (Timothée Chalamet) zurück

Der Roman Dune Messiah setzt 12 Jahre nach den Ereignissen von Dune ein. Nach seinem Sieg über die Harkonnen und dem tragischen Ende inklusive Hochzeit mit Prinzessin Irulan herrscht Paul "Muad'Dib" Atreides als Imperator. Er ist endgültig zur Galionsfigur der Fremen-Religion geworden. Sein Heiliger Krieg hat einen Großteil des bekannten Universums erobert. 61 Milliarden Menschen sind gestorben. Auch mit seiner Gabe, in die Zukunft zu sehen, kann Paul aber keinen Ausweg finden, um von diesem Kurs abzukommen.

Mit Chani als großer Liebe, aber nicht als Ehefrau weigert sich Paul, Kinder mit seiner offiziellen Gattin Irulan zu zeugen. Eine Versöhnung mit Chani sah Paul schon in Dune 2 voraus. Unterdessen braut sich eine Verschwörung zusammen: Die Bene Gesserit unter Mutter Oberen Helen Mohiam, die Raumfahrergilde und die Genetiker der Tleilaxu wollen Paul entthronen. Als Mittel dafür entsinnen sie ein Geschenk, das der Imperator nicht ablehnen kann: ein Ghola, also ein menschlicher Klon. Dieser Mann namens Hayt steht in ihren Diensten, hat aber die Gestalt von Pauls altem verstorbenen Freund und Lehrmeister Duncan Idaho.

Außerdem ist Pauls mittlerweile älter gewordene, ebenfalls übernatürlich begabte Schwester Alia nicht der einzige Atreides-Nachwuchs, der ins Spiel kommt.

Sci-Fi-Besetzung: Welche Stars spielen im Cast von Dune 3 (wieder) mit?

Auf der Pressekonferenz zu Dune 2 zeigte sich der gesamte Cast Feuer und Flamme für eine weitere Dune-Rückkehr. Einige, wie Léa Seydoux brannten sogar regelrecht darauf, durch Teil 3 endlich mehr zu ihren geheimnisvollen Figuren zu erfahren. Folglich sieht die Besetzung, wenn nichts dazwischen kommt, wie folgt aus:

Diese Besetzung kehrt wahrscheinlich in Dune 3 zurück:

Ob wir Stephen McKinley Henderson als Thufir Hawat wiedersehen, ist unklar, nachdem er aus Dune 2 geschnitten wurde. Auch der Auftritt des Schauspielers Tim Blake Nelson schaffte es nicht in Teil 2 ... aber vielleicht in Teil 3?

Wichtige neue Dune 3-Figuren, die noch nicht besetzt wurden:

Edric , ein Navigator der Raumfahrergilde, der fischähnlich in einem Wassertank lebt

, ein Navigator der Raumfahrergilde, der fischähnlich in einem Wassertank lebt ein Meister der Tleilaxu , also Gestaltwandler, die genetisches Material manipulieren

, also Gestaltwandler, die genetisches Material manipulieren Otheym , ein früherer Feydakin-Soldat in Pauls Diensten

, ein früherer Feydakin-Soldat in Pauls Diensten Bijaz , ein kleinwüchsiger Diener, der mit seiner Erinnerung alles aufzeichnen kann

, ein kleinwüchsiger Diener, der mit seiner Erinnerung alles aufzeichnen kann Leto & Ghanima, Atreides-Nachkommen als Zwillingsbruder und -schwester – man könnte auch sagen, die Kinder des Wüstenplaneten *

Den ersten Dune-Film von Denis Villeneuve könnt ihr aktuell bei Netflix streamen. Teil 2 ist derzeit nur im Kino zu sehen. Ein Streaming- oder Heimkinostart der Sci-Fi-Fortsetzung ist bislang noch nicht bekannt.

