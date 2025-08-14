Der größte Zombie-Film aller Zeiten soll doch noch fortgesetzt werden – seit 12 Jahren warten Fans auf Teil 2

2013 eroberte Brad Pitt in einem unglaublich teuren Zombie-Blockbuster das Kino. Ein 2. Teil erschien nie. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Franchise-Planung.

Untote waren selten so teuer. Als 2013 World War Z im Kino erschien, hatte die Produktion laut The Numbers ganze 190 Millionen Dollar gekostet – eine unfassbare Summe für einen Zombie-Film. Trotz einer soliden Performance wurde der Horror-Film mit Brad Pitt nie fortgesetzt. Bis jetzt: Eine Veränderung hinter den Kulissen macht jetzt die Weiterentwicklung des Franchise wahrscheinlich.

Kommt World War Z 2 mit Brad Pitt?

Die Rechte an World War Z gehören dem Unternehmen Paramount, das seit einer kürzlichen Fusion Paramount Skydance heißt. Derartige Vereinigungen bringen oft Personalwechsel mit sich. So auch hier: Neuer Chef der Firma ist jetzt David Ellison. Und er hat offenbar eine neue Vision.

Schaut euch hier den Trailer zu World War Z an:

World War Z - Trailer (Deutsch) HD

Wie er und seine Mitarbeiter:innen Cindy Holland und Josh Greenstein jetzt enthüllten, gibt es eine ganze Reihe von Franchises, die im neuen Paramount-Regime Priorität genießen. Dazu gehören laut dem Hollywood Reporter etwa Star Trek – aber auch World War Z. Horror als Genre habe generell einen hohen Stellenwert, erklärt Greenstein.

Das ist bisher alles, was die neuen Paramount Skydance-Chefs zum Zombie-Franchise äußern. Ob es sich bei einer Fortsetzung um einen 2. Teil handelt, ob Brad Pitt vor der Kamera steht, wann das Sequel erscheinen könnte – es steht alles noch in den Sternen.

Nichtsdestotrotz ist es ungewöhnlich, dass World War Z überhaupt erwähnt wird. Mit 530 Millionen Einspielergebnis war der Film zwar kein Misserfolg, aber auch kein Kassenschlager. Nach 12 Jahren ohne ein Sequel hat ihn jetzt also jemand aus einer tiefen Kiste hervorgeholt – das beweist vielleicht schon den langen Atem, den ein Sequel erfordern könnte.

Wann kommt World War Z?

Was die neue "Priorität" für World War Z bedeutet, muss sich zeigen. Sofern die Arbeit an einem neuen Film zeitnah beginnt, rechnen wir aber nicht vor 2027 mit einem Starttermin.