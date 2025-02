Der günstigste OLED-TV überhaupt: LG, Samsung und Co. haben bei dem Preis keine Chance

Dass ein OLED-TV mit brillanter Bildqualität nicht viel kosten muss, beweist aktuell ein Modell der MediaMarkt- und Saturn-Eigenmarke PEAQ, das es dank eBay-Rabattcode besonders günstig gibt.

OLED-Fernseher liefern mit das beste Bild am Markt und sind klassischen LCDs dahingehend fast immer voraus, aber für gewöhnlich auch entsprechend teuer. Jetzt gibt es mit dem PEAQ PTV 48GOU allerdings ein sehr gut bewertetes Modell neu im eBay-Shop von Saturn günstig wie noch nie *, wenn ihr bis zum 5. März den Rabattcode TECHNIK25 nutzt. Direkt bei MediaMarkt * und Saturn * werden indes 50 Euro mehr fällig. Doch kein anderes Modell dieser Größenordnung kommt dem nahe.

Jetzt den günstigsten OLED-TV schnappen Deal Zum eBay-Angebot





Das bietet der günstigste OLED-TV PEAQ PTV 48GOU



Auf 48 Zoll (121 Zentimeter) Bildschirmdiagonale bietet die OLED-Eigenmarke von MediaMarkt und Saturn wie auch andere Modelle hochauflösendes 4K/Ultra-HD mit starken Farben, Kontrasten und Schwarzwerten, wobei mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz auch ein konkurrenzfähig flüssiges Bewegtbild geboten wird. Mit an Bord ist zudem ein breiter HDR-Support mit Dolby Vision, HDR10 und Co.

Im Audiobereich sind wichtige Formate wie Dolby Atmos und auch DTS laut User-Berichten mit dabei und selbst Gaming-Fans werden dank HDMI 2.1 und bis zu 144 Hertz beim Zocken bedient. Obendrein gibt es mit Google TV ein potentes Smart-TV-Betriebssystem mit zahllosen Apps und Streaming-Anbietern, das quasi keine Wünsche offen lässt. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch auf der Shop-Seite bei eBay *.





So gut ist der günstigste OLED-TV PEAQ PTV 48GOU

In sieben Rezensionen bei Saturn * hat der Fernseher mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen sehr gute Bewertungen erhalten. Fast alle Rezensionen schwärmen von einem hervorragenden Bild, wenn man keine überhöhten Ansprüche an Helligkeit und Bildschirmgröße hat, und ebenso von der übrigen Ausstattung sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Lediglich eine Bewertung fällt aus der Reihe und zeigt sich nicht begeistert.

Jetzt zum Angebot: Den günstigsten OLED-TV jetzt neu bei eBay schnappen *

Angesichts des unschlagbaren Preises, welcher OLED-Konkurrenzmodelle von LG oder Samsung für teils einige hundert Euro mehr in die Bredouille bringt, kann man beim PEAQ PTV 48GOU von MediaMarkt und Saturn also so gut wie nichts falsch machen. Wer bisher vom Preis von OLED-Fernsehern abgeschreckt war, braucht sich hier nicht mehr zu sorgen.