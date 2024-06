Der Sommerhaus-Fluch fordert nächste Opfer: Noch vor TV-Start kommen dramatische Details ans Licht

Ist das Sommerhaus der Stars ein Beziehungskiller? Ein Kandidat packt vor dem Start der neunten Staffel aus: Beim Dreh sei es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen.

Intrigen, gebrochene Herzen und Gewalt-Vorwürfe – Das Sommerhaus der Stars geizte in den letzten Jahren nicht mit skandalträchtigen Momenten. Wenn Reality-Stars mit ihren Partner:innen auf engstem Raum eingepfercht leben, lässt Psychoterror nicht lange auf sich warten. Jetzt plaudert ein Kandidat vor der TV-Ausstrahlung der neunten Staffel pikante Details über seine Mitstreiter:innen aus.

So hart sind die Dreharbeiten wirklich – Sommerhaus-Kandidat packt aus

Die Dreharbeiten für die neue Sommerhaus-Staffel sind kaum beendet und schon werden Gerüchte laut, dass es zu dramatischen Auseinandersetzungen am Set gekommen sei. Reality-Star Sam Dylan (Prince Charming) hat gemeinsam mit seinem Partner Rafi Rachek (Die Bachelorette) an der Show teilgenommen und verrät im Interview mit VIP , dass Fans wieder eine geballte Ladung Drama erwarten können.

Dylan dürfe zwar noch keine Details verraten, dennoch macht er wenig feinfühlig deutlich, dass er wohl keine großen Sympathien für seine Mit-Kandidat:innen hegt:

Ich wollte ein bisschen Harmonie. Ich wollte mich einfach nur sonnen. Die Sonne war auch nicht da. Und dann waren da noch diese verrückten Menschen, die gefühlt irgendwie vorher noch in weißen Westen waren. Und die hat man jetzt einfach freigelassen.

RTL/Stefan Gregorowius Sommerhaus-Kandidat Sam Dylan (rechts) mit seinem Partner Rafi Rachek

Auf die Frage hin, ob das Paar Verbündete in der Show hatte, antwortet Dylan mit einem klaren Statement:

Du kannst ja in solchen Shows den Leuten allgemein nicht vertrauen. Das ist ja eine Ausnahmesituation und sie drehen ja alle völlig durch.

Der Sommerhaus-Fluch schlägt wieder zu: Kommt es im Sommerhaus der Stars zur großen Trennung?

Wie jedes Jahr stellen sich Fans die makabre Frage, welche Paare den Horror-Urlaub nicht unbeschadet überstehen werden. In den vergangenen Jahren kam es während und nach der Dreharbeiten immer wieder zu Trennungen. Dylans Partner deutet im Interview an, dass es auch in dieser Staffel dramatische Auseinandersetzungen gegeben haben soll: "Also bei dem einen oder anderen Paar hat es schon heftig geknallt."

Sam Dylans Beziehung habe das nervenaufreibende Experiment überstanden, doch andere Kandidaten hätten wohl nicht so viel Glück gehabt:

Es ist wichtig festzuhalten, dass uns bis jetzt nicht dieser "Sommerhaus-Fluch" getroffen hat. Ich sage aber, da sind ein/zwei Paare dabei, die werden beim Wiedersehen nicht mehr zusammen sein.

Welche Paare die Show nicht gemeinsam verlassen werden, bleibt abzuwarten.

Streaming und TV-Ausstrahlung: So könnt ihr das Sommerhaus der Stars sehen

Die Dreharbeiten für die aktuelle Staffel sind beendet. RTL hat noch keinen Starttermin angekündigt, aber Fans müssen sich wohl noch bis zum Spätsommer gedulden: Vergangene Staffeln starteten meist gegen September. Die Show wird im linearen TV bei RTL zu sehen sein, anschließend stehen die Folgen zum Streamen auf RTL+ bereit.