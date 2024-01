Der vielleicht größte Sci-Fi-Kult aller Zeiten heute im TV: 6 Stunden, die hoffentlich niemals fortgesetzt werden

Drei Filme und 342 Minuten reichen völlig aus: Eine der einflussreichsten Science-Fiction-Reihen aller Zeiten könnt ihr euch heute im TV ansehen.

Es gelingt nur den allerwenigsten Filmen, sich so permanent in das kulturelle Gedächtnis einzubrennen, wie es bei der Zurück in die Zukunft-Reihe der Fall war. Heute könnt ihr euch alle drei Teile hintereinander im TV ansehen. Wir hoffen allerdings, dass es davon keine Fortsetzung gibt.

Darum geht's in Zurück in die Zukunft sowie Teil II und III

Zurück in die Zukunft gehört zu den bekanntesten Filmen überhaupt und die Story der Sci-Fi-Komödie wurde schon unzählige Male aufs Korn genommen: Marty McFly (Michael J. Fox) reist dank der Zeitmaschine von Doc Brown (Christopher Lloyd) in die 1950er Jahre zurück. Dort verliebt sich seine eigene Mutter in ihn und er muss unter höchst turbulenten wie witzigen Umständen sicherstellen, überhaupt geboren zu werden.

Zurück in die Zukunft II erschien 1989 und setzt ordentlich einen drauf. Dieses Mal geht es zunächst ins Jahr 2015, also die Zukunft. Dort hat sich Erzrivale Biff allerdings zu einer echten Größe der Heimatstadt von Marty McFly entwickelt und sogar seine Mutter geheiratet. Da bleibt nur eins übrig: Zurück in die Vergangenheit zu reisen und ein weiteres Mal zu versuchen, die Geschichte wieder in ihre ursprünglichen Bahnen zu leiten.

Zurück in die Zukunft 3 - Trailer (Englisch mit UT)

Zurück in die Zukunft III schließt erneut nahtlos an das Ende seines Vorgängers an. Dieses Mal verschlägt es Marty McFly in den Wilden Westen und er muss nichts Geringeres tun, als Doc Brown vor seinem Tod zu bewahren. Selbstverständlich läuft das auch nicht ganz ohne Komplikationen ab und die Ereignisse überschlagen sich.



Falls Zurück in die Zukunft jemals zurückkehren sollte, dann bitte nur so

Eigentlich war nie geplant, den ersten Zurück in die Zukunft-Film fortzusetzen. Aber der kommerzielle Erfolg und das offene Ende haben sich natürlich perfekt dafür angeboten. Mittlerweile lieben die Fans das dreiteilige Film-Universum heiß und innig, auch weil es sich so oft auf sich selbst bezieht.

Aber eine weitere Fortsetzung, so viele Jahre nach den ersten drei Teilen, wirkt geradezu unvorstellbar. Zumindest eine gute. Aus kommerzieller Perspektive grenzt es natürlich geradezu an ein Wunder, dass noch nichts Derartiges passiert ist. Würde sich doch irgendwer an das Unterfangen heranwagen, käme es für viele Fans wohl einem Sakrileg gleich.

Allerdings existiert bereits eine spannende Idee, das Franchise neu aufzulegen. Hauptdarsteller Michael J. Fox hat vor einiger Zeit erklärt, er könne sich gut vorstellen, dass eine Frau seine Rolle in einer Art Reboot übernimmt. So ein kompletter Neuanfang klingt zumindest vielversprechender als eine lahme Fortsetzung.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Zurück in die Zukunft?

ZDFneo zeigt den über sechs Stunden langen Zurück in die Zukunft-Marathon heute, am 5. Januar 2024, ab 20:15 Uhr. Teil 2 startet um 22 Uhr und Teil 3 um 23:45 Uhr. Der Spaß läuft dann insgesamt bis um 1:30 Uhr.

Online schauen könnt ihr die drei Teile aber natürlich auch. Das geht beispielsweise im Abo bei RTL+ Premium, Netflix oder Amazon Prime Video. Leihen oder kaufen lassen sich die Streifen bei Magenta TV, Amazon, Apple TV, Maxdome und Google Play.



